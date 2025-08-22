Figueruelas da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales

Figueruelas ya tiene todo listo para que empiecen sus fiestas patronales. El ayuntamiento ha preparado un año más un programa festivo en el que los espectáculos taurinos serán los protagonistas. Hoy, a las 21.00 horas se dará el pistoletazo de salida a las fiestas con el pregón a cargo de representantes de las Quintas 2025. Pero, el día comenzará antes, a las 10.00 horas, con el almuerzo popular de peñas amenizado por la charanga El Cahondeo; la entrega de los pañuelos a los nacidos en el último año y el pregón de los alcaldicos. Por la tarde, a las 19.00 horas, desfilarán las carrozas y comparsas por las calles de la localidad, con premios económicos a los tres primeros clasificados. La actuación de la orquesta Boulevard será la protagonista de la noche, seguida de la del Dj Dseik.

Para mañana, los más pequeños tendrán hinchables por la mañana y por la tarde. A las 14.00 horas, se celebrará el concurso de paellas con premios para las tres mejores. Y por la noche, habrá un espectáculo pirotécnico, el show de la orquesta La Mundial, y para finalizar, la música del Dj Sergio PM.

Procesión en honor al Santo Cristo por las calles de la localidad / Ayuntamiento de Figueruelas

El domingo, 24 de agosto, se celebrará una misa baturra y posterior procesión en honor al Santo Cristo a las 12.00 horas. Al medio día, habrá un pasacalles amenizado por la banda municipal para acabar en la Sala Multiusos con un vermú popular. Le seguirá, por la tarde, el concurso de guiñote, los hinchables acuáticos y el tardeo de Tumablea Revolution. Por la noche actuará la orquesta Alaska On Tour, y el Dj Raúl Malo. En la cuarta jornada de fiestas habrá una yincana a las 22.00 horas, organizada por la Asociación de Jóvenes La Granja con Kuamka, la actuación del grupo zaragozano Jadey y el Dj Pipo.

Para finalizar las fiestas, el 26 de agosto empezará a las 6.00 horas con una pasacalles con la charanga El Estropicio y reparto de bocadillos. Le seguirá el torneo de fútbol loco, la comida en Casa Beltrán y, para finalizar a las 22.00 horas, el espectáculo de jotas Estampa baturra del grupo folclórico Una Estampa aragonesa. Tras ellos se prenderá la traca final de fiestas.

Actos taurinos

Los espectáculos taurinos son sin duda el plato fuerte de las fiestas patronales de Figueruelas, y estarán presentes mañana, tarde y noche durante cuatro jornadas festivas. Los más pequeños podrán disfrutar de encierros chiquis en tres mañanas diferentes. Mañana por la tarde comenzarán con el desencajonamiento desde el Arco y el posterior encierro, a cargo de la Ganadería José Arriazu e hijos. A las 19.00 horas, se celebrará el concurso de vacas, con la participación de las ganaderías Hnos Marcén, José Arriazu e hijos y José Luis Cuartero, y el Concurso Nacional de Roscaderos, a cargo de la Ganadería Hnos Marcén. El 24 de agosto, a las 23.00 horas se realizará el toro de ronda, embolado por los emboladores de Figueruelas y Bárboles.

Los festejos taurinos son los protagonistas de la programación. / Ayuntamiento de Figueruelas

El lunes y el martes continuarán los actos taurinos. El lunes 25 empezarán con el desencajonamiento y encierro por el recorrido tradicional con los animales de Hnos Marcén. A las 19.00 horas, tendrá lugar el festejo taurino solidario en beneficio de la Asociación FOXH1, a cargo de la Ganadería Eulogio Mateo, y a su finalización disco vaca con becerras. El martes 26 se realizará el último desencajonamiento desde el Arco y encierro de las fiestas, a cargo de la Ganadería Los Maños. Tras ellos, se celebrará el concurso de anillas, con las ganaderías de la Ribera Alta del Ebro Los Maños, Torreana y El Ancla, para finalizar con una suelta de becerras.

Su alcalde, José Luis Bertol, explica que los festejos taurinos son actos «con mucha tradición» en la Ribera Alta, y que atraen a muchísima gente. «Aquí, cada día de fiestas, hay vaquillas en las calles y en la plaza», zanja. Tal es el interés que levantan estos festejos, que se empezó a celebrar el Día de la Vaca, el sábado posterior a las fiestas. «Al principio era una cena popular en la que se servía estofado de vaca, pero ahora es un día más festivo, porque hay actos durante toda la jornada», explica. Un día añadido que se ha convertido en un símbolo del pueblo y de sus fiestas.