El Justicia de Aragón solicita a Educación la ampliación del recreo del colegio José Camón Aznar de Zaragoza
La institución insta también a que se lleven a cabo actuaciones para que el solar de tierra que está en el lateral del centro tenga las condiciones adecuadas
El Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha sugerido al Departamento de Educación que estudie la mejora integral en el solar cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón para ampliar el espacio de recreo del CEIP José Camón Aznar, en la avenida de Navarra de la capital aragonesa, cuando las posibilidades presupuestarias lo permitan.
La sugerencia también insta a las administraciones implicadas a que lleven a cabo, con la mayor rapidez posible, las actuaciones precisas que permitan que el solar se mantenga en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, según apuntan desde el Justiciazgo.
La institución da respuesta con esta resolución a una quejaen la que se alertaba del estado en el que se encuentra el solar de tierra situado en el lateral del centro y que se utiliza como aparcamiento. Además, las condiciones de acceso al edificio de Educación Infantil impiden transitar a los niños que van en silla de ruedas.
El Ayuntamiento de Zaragoza cedió este terreno en 2009 al Gobierno de Aragón, que elaboró un anteproyecto de mejora integral con formación de aceras, asfaltado, jardinería y supresión de barreras arquitectónicas que todavía no ha sido realizado.
