La música a pie de calle y la feria taurina protagonizan las fiestas de Calatorao

San Bartolomé, patrón de Calatorao, saldrá en procesión el día 24 acompañado de la Banda Municipal Mariano Gracia Escario. En la misa posterior, la asociación Cachirulo Cristo de Calatorao pondrá sus voces y música.

Previamente ya ha habido actos preliminares, como la inauguración de la exposición El acto del retrato, de la artista Isabel Gamón y de los alumnos de la escuela de pintura, la puesta del pañuelico a los nacidos en el año o el nombramiento oficial del Calatorense y Pregonero del año 2025.

Con todo preparado, Ana Polo, concejala de Festejos de Calatorao, desea «que la gente disfrute de las fiestas al cien por cien, que sirvan de encuentro con familiares y amigos y que los vecinos participen en todos los actos del programa».

Esta noche el grupo Kamikaze protagonizará un tributo a Amaral que pondrá el colofón al día más intenso de las fiestas. El mismo, se inicia con el cohete anunciador de la salida de los cabezudos y la Charanga Talagüelas para recorrer con los niños las calles del pueblo. La tarde se agranda con la concentración de peñas, el concierto y baile en el Casino, el primer encierro de reses bravas, el pregón y presentación de las Reinas y Reyes al pueblo y el primer toro de ronda por las calles de la localidad.

Entre los festejos taurinos destacan la suelta de un toro cerril, que saldrá al ruedo la tarde del día 24, y esa misma noche será embolado por la cuadrilla de emboladores de Calatorao. Se completa este acto con otros doce festejos taurinos, rondas, encierros y suelta de vaquillas.

Además, el folclore llegará con Baluarte Aragonés que representará Aragon.es, la Asociación Barbacana ha preparado una exposición con la historia de las peñas en Calatorao, los vecinos disfrutarán de los ranchos y los niños de diferentes espectáculos preparados para ellos.

La plaza de Zaragoza se convierte estos días en el espacio abierto donde diferentes grupos musicales, Dj’s, incluso locales pondrán la música en sesiones de tarde y noche. El programa contempla el IX Calatorao Summer Fest con varios intérpretes y la actuación el día 24 del grupo de rock Strenos.

El jotero Héctor Montesinos será el pregonero de las fiestas de Calatorao y también será reconocido como Calatorense del Año 2025. / Servicio Especial

Héctor Montesinos, pregonero y Calatorense del Año

Héctor Montesinos Duarte se incorpora a esa lista de ilustres que acumula la calle Campeones de Calatorao, tras proclamarse en las pasadas fiestas del Pilar, con solo 22 años, campeón del Certamen Ordinario de Jota cantada. Tan solo Nacho del Río y algún otro, lo consiguieron a esa edad.

Este triunfo no ha pasado desapercibido en Calatorao, que lo ha nombrado como Calatorense del Año y pregonero de sus fiestas patronales. Es habitual que la elección se produzca por votación popular, pero en esta ocasión no ha sido el caso. «La propuesta fue unánime», afirma Ana Polo, presidenta de la Comisión de Festejos. «Desde el Ayuntamiento y las asociaciones valoramos que lo conseguido por Héctor a una edad tan temprana, era muy importante para él y para Calatorao, y nos interpelaba a nombrarlo directamente».

Desde niño, Héctor ha estado muy cerca de la jota y es consciente de que «todavía queda mucho por aprender». Asegura que «es un orgullo llevar el nombre de Calatorao por todos los sitios, me gusta contribuir a mantener la tradición jotera de nuestro pueblo y cantar jotas que hablan de él».

Igual de orgulloso se siente por ser elegido pregonero y Calatorense del año: «Esto es una recompensa a años de trabajo y esfuerzo, no solo mío, sino de mis padres y profesores a los que estoy muy agradecido». «Me llena de orgullo y satisfacción que en mi pueblo se apoye la cultura, la jota y se reconozca este esfuerzo», concluye.