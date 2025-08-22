El pintoresco pueblo a una hora de Zaragoza que es "un destino ideal para los amantes de escapadas tranquilas"

Una pintoresca localidad en la comarca de Hoya de Huesca, Aragón, ofrece la combinación perfecta de historia, naturaleza y cultura. Con poco más de mil habitantes y a tan solo 28 kilómetros de Huesca capital, Ayerbe es un destino ideal para los amantes de escapadas tranquilas y auténticas.

Su historia, reflejada en su arquitectura y monumentos, se remonta a tiempos medievales. En su casco antiguo destacan las bellas plazas donde se erige la Torre del Reloj, una construcción del siglo XVIII que se ha convertido en símbolo de la localidad junto al Palacio de los Urriés, un majestuoso edificio del siglo XVI testigo de innumerables eventos históricos.

Ayerbe cuenta con un centro de interpretación dedicado a la vida de Santiago Ramón y Cajal, ilustre científico y Premio Nobel de Medicina. Ofrece una fascinante mirada a la vida del célebre científico, permitiendo a los visitantes sumergirse en el contexto histórico y científico que rodeó a Ramón y Cajal, explorando cómo realizó sus revolucionarias investigaciones.

El enclave turístico en el que se encuentra Ayerbe, denominado el Reino de los Mallos, es un auténtico paraíso para los amantes del patrimonio histórico y natural. De una belleza sobrecogedora, ofrece una combinación única de espectaculares formaciones rocosas y un rico legado cultural. Este lugar es perfecto para practicar senderismo, escalada y observación de aves. Las rutas de senderismo cercanas permiten explorar paisajes de impresionante belleza, con vistas panorámicas y una biodiversidad sorprendente.

El Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba es su emblema natural, pero el Reino de los Mallos es mucho más que su impresionante geología. Aquí, los viajeros pueden explorar iglesias románicas, castillos medievales y casonas que narran la historia de la región. Los singulares pueblos que salpican la zona conservan un patrimonio arquitectónico y cultural.

Cerca de Ayerbe se alza el Castillo de Loarre, considerado el castillo mejor conservado de Europa, que permite explorar siglos de historia, mostrando la grandeza de la arquitectura románica y el legado cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Cocina tradicional aragonesa

La gastronomía en Ayerbe es un reflejo de su rica herencia cultural. En los acogedores restaurantes locales, se degustan los auténticos sabores de la cocina tradicional aragonesa, elaborada con productos de excelente calidad. Entre los platos emblemáticos destacan las migas a la pastora, el suculento ternasco de Aragón y las exquisitas setas recogidas en los bosques cercanos, todo ello acompañado por los vinos de la zona.

Otros productos locales como el aceite de oliva, la miel y la famosa repostería de Ayerbe ofrecen un sabor único e inigualable. Entre los dulces, el más destacado es el refollao/refollau, una especialidad autóctona con una delicada elaboración y sabor irresistible.

Qué festivales se celebran en Ayerbe

Ayerbe es conocida por el patrimonio histórico y paisajes naturales que la rodean, pero también por su vibrante vida cultural. Las tradiciones se mantienen vivas y son una excelente oportunidad para conocer y participar en las costumbres locales que definen su identidad.

En las celebraciones en honor a Santa Leticia, San Pablo o la Virgen de Casbas, este pequeño pueblo se llena de diversas actividades culturales y recreativas. Hogueras, charangas, verbenas nocturnas, actos religiosos y eventos deportivos animan sus calles.

Pero la vida cultural en Ayerbe no se limita a las festividades. Durante todo el año, el pueblo organiza una completa y variada agenda de actividades entre todos los eventos destaca Brizna, el Festival de las Artes de Ayerbe. Celebra la creatividad en todas sus formas con una variada programación artística en torno a las músicas más actuales, las artes plásticas, visuales y escénicas. Otra cita importante es el Festival Jorearte, un encuentro de danza, música, teatro y circo.

Ferias y jornadas con gran arraigo en la localidad son la emblemática Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo, cita imprescindible en la provincia de Huesca, y las Jornadas Micológicas de Ayerbe, de las más antiguas de Aragón, donde los amantes de la micología viven un fin de semana dedicado a las setas con salidas al monte, degustaciones, showcooking, exposiciones y talleres.