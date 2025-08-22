Los famosos monumentos de Aragón que aspiran a ser Patrimonio de la Humanidad

España es uno de los países con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad a nivel mundial. Ya son 53 lugares españoles inscritos, entre los que destacan la Catedral de Santiago de Compostela o la Casa Batlló de Barcelona. En Aragón, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO seleccionó cuatro bienes: el Arte Mudéjar de Teruel (1986) ampliado al Mudéjar Aragonés (2001), el Camino de Santiago (1993), los Parques de Ordesa y Monte Perdido (1997) y el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo (1998).

Actualmente, dos pueblos ubicados en Huesca se presentan como candidatos a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su valor histórico, cultural y paisajístico hace que estos pueblos destaquen entre todos los demás de Aragón y se postulen para dicho reconocimiento.

Esta distinción implica no solo un reconocimiento internacional al patrimonio cultural, sino también una gran responsabilidad respecto a su conservación y protección. Asimismo, el impulso del turismo y las ayudas que pueden recibir por parte de la UNESCO ayudarán a nutrir a estos pueblos aragoneses de recursos para promover su identidad cultural.

Huesca, referente en patrimonio

Uno de los pueblos se postula por su fortificación fronteriza abaluartada. Se trata de Jaca y su Castillo de San Pedro o Ciudadela de Jaca. Con un estilo renacentista, fue diseñada como fortificación militar y se conserva íntegra y en excelente estado, siendo única en toda Europa con estas características.

Ciudadela de Jaca, Huesca. / iStock / JackF

La Ciudadela no solo destaca por su exterior, sino que en su interior se encuentra el Museo de Miniaturas Militares. Miles de figuras recrean guerras que ocurrieron en distintos momentos de nuestra historia mundial y pueden verse en los adentros de esta fortificación que no solo es un referente aragonés, sino que se espera que pase a ser símbolo del patrimonio mundial.

Otro castillo ubicado en la provincia oscense aspira a ser proclamado como Patrimonio de la Humanidad. Situado en Loarre, el Castillo de Loarre fue fundado por Sancho III el Mayor en el siglo XI y se conserva como recién construido. A lo largo de la historia protegió la frontera del antiguo Reino de Aragón y se ha enmarcado como uno de los símbolos más destacados de la comunidad aragonesa.

Panorámica del castillo de Loarre / JAVIER ROMEO / TURISMO DE ARAGÓN

Las dos fortificaciones son un claro símbolo de la cultura y patrimonio de Aragón. La candidatura a Patrimonio de la Humanidad busca poner en valor estos dos enclaves a nivel mundial. Si consiguen este reconocimiento, pasarán a formar parte de una red global de lugares que representan lo mejor del patrimonio cultural de la humanidad, recordando que Aragón es uno de los grandes referentes históricos y monumentales de España.