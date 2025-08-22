El puente de las Fiestas del Pilar ya se deja notar en las reservas de los hoteles de Zaragoza

Tan lejos y a la vez tan cerca. A más de un mes del comienzo de las Fiestas del Pilar de 2025, hoteles y restaurantes de Zaragoza ya han empezado a registrar reservas para esa segunda semana de octubre que será de celebración para la capital aragonesa. Tanto los alojamientos como los establecimientos señalan que es habitual que las primeras llamadas lleguen a finales de agosto, aunque algunos matizan que este año se han adelantado "un poco". Y es que en esta edición, al caer el día 12 de octubre en domingo, en Aragón se genera un puente de tres días: desde el sábado 11 hasta el lunes 13. Además de en la comunidad, este día también será festivo (por caer el día de la Hispanidad en domingo) en Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía, ninguna de ellas colindante con el territorio aragonés.

Con todo, el sector hostelero de Zaragoza considera que este puente jugará a su favor, al contar con un día más festivo. Las Fiestas del Pilar de 2025 comenzarán el sábado 4 de octubre y, según deslizan hoteles y restaurantes, los niveles de ocupación alcanzarán su pico el siguiente fin de semana, con el día del Pilar en domingo. De hecho, en la página web de reservas Booking se anuncia que, a jueves 21 de agosto, "un 78% de los alojamientos no están disponibles" del viernes 11 al lunes 13 de octubre.

En concreto, según la aplicación, en hoteles del centro de Zaragoza como Silken Reino de Aragón, ubicado en la calle del Coso número 80, o en Catalonia El Pilar, situado en la calle Manifestación 16, para dos personas solo queda una habitación disponible al precio más económico, que son 803 y 1.050 euros respectivamente. Además de estos, en el NH Sport, en la calle del Moncayo 5 (barrio de Delicias), también queda solo una opción doble a 777 euros.

Desde el Gran Hotel de Zaragoza detallan que, el segundo fin de semana de fiestas, que va del viernes 10 al domingo 12 de octubre, tienen una ocupación del 54%. Para el lunes 13, festivo, ya tienen cerca de un 29% de plazas completas. Los datos que tienen por ahora para el resto de la semana del Pilar también son positivos: a más de un mes, todos los días -del 4 al 13 de octubre- rozan el 40% de ocupación.

El escenario es similar en el caso de los apartamentos, que empiezan a llenarse para las fiestas patronales de la capital aragonesa. Según la página web de Booking, a 21 de agosto, el 85% de los pisos no está disponible entre el 10 y el 13 de octubre. En opciones como Apartamenticos Libertad I, en el casco antiguo de la ciudad, solo queda una opción para 3 personas a 832 euros. En los apartamentos Dos Torres Exclusivos ubicados en Calle Alfonso I, en pleno centro de la ciudad, solo queda uno para tres personas a 964 euros en el puente del Pilar.

Ligero anticipo en las reservas en los restaurantes

También la previsión es buena para los restaurantes de Zaragoza, y muchos están cerca de rozar el lleno para el día del Pilar. Desde algunos como El Cachirulo, emblemático en la capital aragonesa, concretan que "no están completos pero sí bastante acelerados" y deslizan que este 2025 las reservas para comer el 12 de octubre se han anticipado "un poco" con respecto a otros años. "Desde que hemos vuelto de vacaciones esta semana ya nos está llamando mucha gente, y el año pasado fue un poco más hacia septiembre", especifican.

El establecimiento cree que el puente de tres días que se genera ha influido en este acelerón de las reservas, y juega a su favor. "Hay más gente que viene de puente y, como el día 12 coincide en domingo, además de estas reservas también el sábado tenemos eventos de bodas", comparten. Por eso, con el escenario actual, su previsión es que el restaurante este año "se llene antes que otras veces". "Cuando vuelva todo el mundo de vacaciones será cuando llame más gente", dicen.

La misma idea la comparten desde La Buganvilla, otro restaurante de Zaragoza en el que casi no queda disponibilidad para el día 12 de octubre. "Estamos empezando a tener todo lleno. Solo hay algo de hueco para algunos turnos. Ahora mismo queda en el de las 13.00 horas, aunque ese implica tener que levantarse a las 15.00 horas, y en el de las 15.15 hay algo", concretan. El lunes 13 de octubre también contarán con doble horario de comidas por ser festivo, y aunque ahora mismo ninguno de los dos está completo, desde el establecimiento alertan, en base a lo sucedido otros años, de que no tardará en completarse. "Por estas fechas ya suelen llamar para conocer si hay hueco, precios, etc.", apuntan.

Su menú actual para el día del Pilar está en 47 euros el de adultos y 27 el infantil. Además, se debe dejar una fianza de 10 euros por persona. Los primeros van desde una cazuela de verdinas con confit de pato al chilindrón hasta una terrina de foie con membrillo, queso de cabra, manzana asada y láminas de pan de cristal, además de otros platos que incluyen también opciones vegetarianas. De segundo se puede elegir comer paletilla asada a baja temperatura rustida al horno con patata o costilla de black angus glaseada con barbacoa y Bourboun a la brasa, además de otras dos alternativas. Los postres son ricos y variados: manto de la virgen, sorbete de limonchello o texturas de chocolate. Todo está colgado en su página web.

Otro restaurante de Zaragoza que cuenta ya con "bastantes reservas" es El Fuelle, situado en la calle Mayor. "Tenemos hasta demasiadas", señalan entre risas tras compartir que ya han recibido varias llamadas para el 12 de octubre. Según matizan, "el restaurante todavía no está completo al 100%", pero espera estarlo como ocurre todos los años en durante las fiestas. "También tenemos reservas para el día 13, que estaremos abiertos por ser festivo", indican. Sus precios para esas fechas son iguales a los del resto del año, que oscilan entre los 18 y los 22 euros en el caso de las carnes y de los pescados.

Donde si están llenos para el 12 de octubre, y según indican "ya desde hace muchos meses", es en La Lobera de Martín. "La gente coge hueco con casi un año de adelanto. El mismo día del Pilar reservan para el próximo 12 para asegurarse que tienen hueco", explican. El número de reservas del lunes festivo de octubre no lo conocen todavía, pero esperan que el restaurante se llene esos días al ser fechas clave para la hostelería zaragozana.