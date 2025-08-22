Sanidad prohíbe el consumo de agua de boca en Tobed (Zaragoza) tras detectar un brote de gastroenteritis

Sanidad ha prohibido el consumo de agua de boca en el municipio zaragozano de Tobed tras la aparición esta semana de seis posibles casos de gastroenteritis. Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han explicado que, tras medir el nivel de cloro en la red de abastecimiento del municipio, se ha detectado que este estaba por encima del valor máximo permitido. Este viernes se ha comunicado al ayuntamiento de la localidad que el agua no es potable o no apta para consumo humano.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han explicado que, esta semana, seis vecinos de Tobed han presentado síntomas compatibles con una gastroenteritis. Según ha remitido una vecina del pueblo a este diario, los primeros afectados se detectaron el pasado domingo, día 17 de agosto. El Servicio Provincial de Sanidad de Zaragoza estudia ahora los casos aparecidos.

Ante esta situación, Sanidad ha declarado el agua del municipio como no potable y ha instado al Ayuntamiento de Tobed a que tome las medidas necesarias para resolver la situación para que vuelva a ser apta e informe de ello a la población de la localidad.

Un salto en el tiempo lleva a recordar septiembre de 2023, cuando se prohibió el consumo de agua de boca en Tarazona (Zaragoza) tras registrarse un gran brote de gastroenteritis que dejó más de 440 afectados con síntomas como diarreas y fuertes dolores intensitanales. El causante fue un protozoo (Cryptosporidium), un ser que tiene una alta capacidad de resitencia al cloro y que es complicado de eliminar en aguas tratadas, que contaminó las aguas del río Queiles, afluente del Ebro.

El brote de septiembre de 2023 afectó a la población de Tarazona, Novallas, Torrellas y Los Fayos, que estuvieron casi dos meses sin beber agua de boca de sus redes de abastaecimiento. Tras confirmarse la ausencia del protozoo y al normalizarse los niveles de potabilidad, a comienzos de aquel mes de noviembre, se levantó la prohibicón.