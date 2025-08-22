Sanidad ordena la retirada inmediata de varios lotes de una crema facial hidratante por contener bacterias
Se trata de una crema facial Centelle de la marca Erborian distribuida de manera amplia en toda España
Efe
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada y cese de venta de varios lotes de la crema facial hidratante Erborian Centella Crème por contener microorganismos que pueden suponer riesgos para personas con problemas de salud.
Los lotes afectados son KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343 en sus envases de 50 ml y 20 ml, distribuidos en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta 'online', según ha informado la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad en un comunicado.
El fabricante de esta crema, la empresa francesa Laboratoires M&L Erborain, ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.
Medidas que se han tomado tras detectar la presencia de las bacterias 'Micrococcus luteus' y 'Microbacterium oxydans' y la levadura 'Candida parapsilosis', microorganismos que pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
Quienes dispongan de uno de los lotes afectados, deberán abstenerse de utilizar el cosmético y dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto para su devolución.
