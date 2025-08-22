Estos son los alojamientos más caros de Zaragoza para el puente del Pilar de 2025

El sábado 4 de octubre comenzarán los Pilares de 2025y la capital aragonesa seguirá en fiestas hasta el lunes 13, que en Aragón y otras tres comunidades (Andalucia, Extremadura y Castilla y León) será festivo al caer el día del Pilar en domingo. Este puente de tres días ya se deja notar en las reservas de hoteles y apartamentos de Zaragoza, que empiezan a recibir llamadas y a agotar sus plazas. Y lo hacen de la mano de la creciente demanda llegan los precios desorbitados.

En el caso de los hoteles, los más altos que registra la página web de Booking a 21 de agosto para el puente del Pilar -del viernes 10 al lunes 13 de octubre- para dos personas superan los 1.800 euros. La opción más cara es el VTZ Hotel San Valero, que está ubicado en la calle Manifestación 27, en el centro de Zaragoza, y tiene un precio de 1.890 euros para las tres noches. Es decir, unos 945 euros por persona (315 euros la noche cada uno). Y eso, con un descuento que ofrece la página web, ya que sin el mismo el precio asciende a 2.100 euros en total. En estos momentos, con la rebaja solo queda disponible un apartamento de estos.

El siguiente hotel más caro también es de la misma cadena, aunque en esta ocasión es VTZ Hotel El Príncipe. Situado en la calle Santiago 12, tiene un precio de 1.800 euros (también rebajado en 200 euros) para dos personas entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre. En este mismo alojamiento, los precios ascienden a más de 1.850 euros si se incluye el desayuno o si, en lugar de camas separadas, se opta por una doble. Con el descuento solo queda, a 21 de agosto, una plaza disponible.

El hotel Don Jaime 54, por 1.386 euros (rebajado en Booking frente a los 1.474 euros originales) durante el puente del Pilar, y el Vincci Zaragoza Zentro, por 1.154 euros para estas mismas fechas, son las dos siguientes opciones hoteleras para dos personas más caras que registra la página web en Zaragoza.

En el caso de los apartamentos, los precios para estas tres noches superan los 3.400 euros. Eso sí, cabe tener en cuenta que, en la mayoría de ellos, caben más de dos personas. En la cúspide está la opción 'Best Views to El Pilar-Turistea', un apartamento que está ubicado en la calle Sixto Celorrio, 8 (el Arrabal) y que, a 21 de agosto, tiene un precio de 3.419 euros si se paga online por esta página web. En el piso pueden dormir un máximo de 7 personas. El precio se mantiene igual con independencia del número de huéspedes.

Si se paga online (si no es más caro), Booking oferta entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre otro apartamento con vistas al Pilar por 3.055 euros. Está ubicado en el paseo de la Ribera número 6, también en el Arrabal, y el máximo son 5 huéspedes. Como en el caso anterior, el coste no varía en función del número de huéspedes que alquile el apartamento.