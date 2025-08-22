El 'techo' de los Pilares de 2014: la última edición con el 12 de octubre en domingo batió récords

La próxima edición de las fiestas del Pilar de Zaragoza puede ser la más multitudinaria de la historia, aunque todos los años es muy complicado medir con precisión matemática cuál ha sido la afluencia real a todos los actos gratuitos que se celebran en la calle. De hecho, la única referencia que se puede tener son las cifras que el propio ayuntamiento ha facilitado y lo cierto es que la más alta que se ha dado en los últimos once años ha sido la edición de 2014, que da la casualidad que es la última en la que la cita más importante, el 12 de octubre, caía en domingo, igual que este año.

Las estimaciones son muy optimistas y este 2025 ayuda el hecho de que se da un puente festivo en Aragón que incluye el fin de semana del 11 y 12 de octubre al que poder sumar el lunes, 13 de octubre, también fiesta para todos los aragoneses. A esto se suma que en otras comunidades también será festivo ese día, como es el caso de Andalucía (comunicada con Aragón y Zaragoza por alta velocidad), además de Extremadura y Castilla y León, esta última el único territorio limítrofe que disfrutará de puente festivo. Quizá ayude a programar escapadas a Zaragoza para esos días y aumentar la afluencia de visitantes desde estas comunidades con respecto a otros años.

Es imposible hacer una estimación certera de cómo se puede comportar el público de fuera ante una oportunidad como esta de vivir las Fiestas del Pilar en sus fechas más relevantes, con citas tan importantes como la Ofrenda de Flores en un domingo que será festivo para todas las comunidades, y los conciertos más llamativos en esa recta final de la programación, como es costumbre cada año.

La referencia de los últimos once años indica que ese 2014 podría reeditarse este año con mucha más fuerza, y eso también lo indica el hecho de que se estén anticipando más si cabe las reservas en hoteles y restaurantes. En aquella ocasión, solo durante ese fin de semana pasaron por las actividades de Zaragoza más de medio millón de personas, hasta alcanzar los más de 3,2 millones de participantes en el cómputo global de las fiestas, una cifra record para la capital aragonesa.

En los dos años siguientes, de hecho, se contabilizaron muchos menos participantes, en torno a los 2,5 millones de personas en las ediciones de 2015 y 2016. Mientras que en los tres siguientes, de 2017 a 2019, el consistorio zaragozano elevó la participación hasta los 3 millones de participantes, zaragozanos y turistas. Todo con un modelo de fiestas impulsado por Zaragoza en Común (ZeC) que se caracterizaba por la descentralización de los actos programados para llevarlos a todos los barrios de la ciudad con actividades gratuitas para todos los públicos.

Durante el mandato de Jorge Azcón como alcalde de Zaragoza apenas se pueden tomar referencias en esta comparativa, ya que buena parte de esa legislatura, de 2019 a 2023, se vio afectada por la pandemia del coronavirus que, con las duras restricciones impuestas a la movilidad, obligó a suprimir las fiestas o reducirlas a su mínima expresión durante los años siguientes, de 2020 a 2022.

No obstante, en la edición de 2023, y también en la de 2024, ya con Natalia Chueca como alcaldesa en el segundo mandato del PP en el Gobierno de la ciudad, se apuntaron cifras más modestas alegando que se habían implantado sistemas de conteo que permitían un control más exhaustivo de la afluencia a las fiestas. Así, se apuntaron resultados de 2,2 y 2,59 millones de personas participando de la programación, en una cifra que defendían que era más "realista" que en años anteriores. Eso sí, el impacto económico y la valoración de los ciudadanos, seguía creciendo.

Aunque en las dos últimas ediciones tampoco se dio la oportunidad de ofrecer un puente festivo en los días más multitudinarios de las Fiestas del Pilar, como ocurre en este 2025, que será para todos una incógnita. Aunque al ritmo que van las reservas, quizá sea la ocasión de romper ese techo histórico de los 3,2 millones de participantes. Si es que hay alguna forma de establecer una cifra en la que poder confiar ese récord de la ciudad. De momento, la sensación es que ese puente va a ser de mucha afluencia de visitantes.

