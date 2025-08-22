Transformación tecnológica: el 21% de los empleos aragoneses están expuestos al cambio por la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) generativa podría tener un impacto considerable en el mercado laboral español, afectando a más de una cuarta parte del empleo. Al menos así se desprende del reciente informe publicado por el Consejo Económico y Social de España (CES) en el que reconocen que el impacto será desigual dependiendo del sector, territorio y cualificación de los trabajadores. Mientras que algunos sectores pueden sufrir una menor demanda y transformación de sus tareas, otros pueden generar nuevas oportunidades laborales.

Aragón afrontará este proceso como una difícil transición, pues se encuentra entre las comunidades menos desarrolladas tecnológicamente o que dependen más de sectores tradicionales, como Castilla-La Mancha, Extremadura o La Rioja, pero con un horizonte de transformación económica que podría demandar en el futuro un amplio número de empleos cualificados. Según el CES en la comunidad únicamente el 21,1% de los empleos están expuestos a esta coyuntura frente a la media española del 27,4. El informe cifra que el 36,6% de los empleos en Madrid están expuestos a la IA, la cifra más alta del Estado, debido al peso de sectores como la tecnología, la banca y las telecomunicaciones.

El impacto de la inteligencia generativa en el empleo y las oportunidades laborales no debería leerse en términos pesimistas. Al menos así lo considera el secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT en Aragón, José de las Morenas. "Todas las revoluciones industriales son un proceso de ajuste que nos llevarán a la desaparición de muchas actividades, pero también al nacimiento de otras diferentes", indica.

El responsable cree que Aragón debe tratar de "dar respuestas al tejido productivo" y señala que la formación será "un elemento crucial" en el que se tienen que implicar las propias empresas. "Si todo se desarrolla con control dejará cosas positivas", explica.

De las Morenas, en todo caso, alerta sobre los usos perversos que estas tecnologías ya dejan vislumbrar aplicadas al sector de los recursos humanos o la gestión de riesgos laborales. "No se pueden dejar las decisiones finales de la gestión del personal o de contratación a los cálculos matemáticos, pues todas estas cuestiones tienen que estar sometidas al rigor humano", señala.

El propio informe del CES indica que la introducción de nuevas herramientas tecnológicas en las empresas tiene "consecuencias cada vez más importantes para las relaciones laborales". Y recuerda que hace dos décadas "la puesta a disposición de dispositivos digitales para el trabajo", como fueron los ordenadores y los móviles conectados a internet permitieron a las personas trabajadoras y a las empresas "mejorar las condiciones de la prestación, hacer más eficiente el trabajo y obtener ganancias de productividad". Pero, al mismo tiempo, han provocado la aparición de nuevos riesgos como la intensificación del trabajo, la ausencia de desconexión, o la fatiga tecnológica.

Ahora, con la llegada de la IA, según indican desde UGT, la utilización de herramientas de videovigilancia y geolocalización plantean "nuevos riesgos para la intimidad, la privacidad y el uso de los datos de las personas trabajadoras".

"Vencedores y vencidos"

De cara una transformación de la industria aragonesa, el secretario general de CCOO en Aragón, Manuel Pina, reclama "no mezclar churras con merinas" como suele suceder con los informes que abordan cuestiones generales. "Los cambios siempre suelen llevar más empleos aparejados, pero no podemos olvidar que siempre existen vencedores y vencidos", señala. De ahí que ese 21% de empleos camino de la transformación pueda aumentar si el territorio es capaz de generar trabajo alrededor de los centros de datos y las inversiones tecnológicas anunciadas en la comunidad.

Pina pone como ejemplo de transformación positiva el ecosistema industrial creado alrededor de la factoría de Figueruelas tras su instalación a principios de los ochenta. "Las pequeñas y medianas empresas han generado una industria auxiliar del automóvil que ha favorecido a todo el conjunto", narra.

Un caso diferente se encuentra en la automatización que va aparejada al cambio tecnológico. Según el informe del CES, el 7,7% del empleo aragonés podría verse afectado por la desaparición de tareas que podrías realizarse más rápidamente con el desarrollo tecnológico. En este caso, la media estatal está en el 5,9%. Sin embargo, el propio consejo señala ante estas estimaciones que es poco probable que las ocupaciones en su conjunto se mecanicen. "Aunque la adopción de tecnología ha provocado la desaparición o creación de puestos de trabajo, normalmente sustituye tareas específicas dentro de una ocupación o un puesto de trabajo, transformando, pero no eliminando el puesto", precisa.