La vendimia comienza en Aragón con uvas de calidad y con más cantidad que en 2024

La vendimia ya ha comenzado en Aragón. Las uvas más tempranas de las denominaciones de origen de la comunidad ya se han cosechado en una campaña que se cerrará con cantidades superiores a los últimos ejercicios y con un producto de calidad, según aseguran los presidentes de las cuatro DO. Una temporada, la de la cosecha, que se alargará hasta finales de septiembre o principios de octubre, dependiendo variedad y localización, porque la ola de calor ha obligado a retrasar ligeramente los trabajos.

Antonio Serrano, presidente de la DO de Cariñena, confirma que la vendimia arrancó en la zona hace días, el 12 de agosto. "Con la Chardonnay, que es la más temprana", detalla Serrano, que cita la alerta Roja Plus que frenó algunas tareas en el campo: "No fue mucho, pero sí hay variedades que corrían un poco de prisa". Las previsiones que se manejan son de 60 millones de kilos, "un 20% más que en 2024", pero por debajo de la media de 83 millones que acumula la Denominación de Origen Cariñena en la última década. "La ola de calor ha quemado algo, por lo que ha bajado un poco la calidad", analiza Serrano, que señala que "la uva reciba calor durante todo el día" no es bueno para el desarrollo de la maduración.

"El invierno y la primavera han sido buenos", cuenta el presidente de la DO, que celebra que las lluvias han servido para "recuperar muchas viñas agonizantes" y traer "regeneración" a las plantas que estaban sufriendo. "Ahora están espectaculares y han vuelto esas cepas, que podrán producir para el año que viene", cuenta Serrano, que vaticina dos meses de trabajo "si toca el tiempo que tiene que tocar en cada momento". Eso sí, en Cariñena ya dan por hecho que los trabajos de recogida de la uva en agosto han llegado para quedarse: "Se ha adelantado un poco, unos 15 días antes respecto a lo que se hacía hace 15 años".

"Las variedades blancas, sobre todo la Chardonnay, son con las que se empieza", explica Eduardo Ibáñez, presidente de la DO de Borja, donde la vendimia echó a andar el pasado 11 de agosto. Unos 25 días de trabajo por delante en los que se vigila a la garnacha, "que lleva una maduración más lenta por el calor". Las altas temperaturas de las últimas semanas han hecho que el proceso interno de la uva no sea tan rápido como habitualmente: "Por la noche se necesitan unos diez grados, que es a la temperatura que trabaja la planta. Como ha habido noches con tanto calor, no se ha llevado a cabo ese proceso". El momento "fuerte", de más trabajo, no llegará hasta mediados de septiembre. Será el día 15 cuando se celebre la fiesta de la vendimia.

En Borja confían en la calidad de la uva y en la cantidad recogida, que superará la media de 24 millones de kilos en la denominación. "Esperamos llegar a 28 o 29 millones, porque la viña ha estado bien", confirma Ibáñez, que lamenta que el año pasado fue "malo". "La uva está sana y tiene calidad, por lo que se espera un buen año", cierra el presidente de la DO, pero llama a la prudencia: "Hasta el último día, los enólogos nos piden paciencia".

En la DO de Somontano las tareas comenzaron el pasado 11 de agosto y los almacenes de las diferentes bodegas acumulan ya un millón de kilos de uvas. El inicio, poco antes de la alerta nivel Rojo Plus por las altas temperaturas, ha lastrado un poco el trabajo. "No ha permitido que entren las máquinas, que era algo que urgía porque hacía calor", cuenta Francisco Berroy, presidente de la denominación de origen, que defiende la activación de la orden: "Es mejor prevenir". Las primeras estimaciones de la DO hablan de 17 millones de kilos, aunque admiten que se esperaba "una vendimia más cuantiosa". Con esas cifras, Somontano se quedará en sus registros medios de la última década, pero ganará a la campaña de 2024, cuando se recogieron 15 millones de kilos de uva.

"La calidad es buena porque la uva viene muy bien", defiende Berroy, que destaca que durante el año "ha habido poca humedad, por lo que hay pocos problemas". El verano seco no genera dificultades, algo que sí ocurre "cuando llueve todos los días". Preparados para que el trabajo se extienda hasta finales de septiembre, en la denominación de origen saben que terminarán la faena "con las variedades autóctonas, como la parraleta o la garnacha, que siempre son para finalizar".

Almudena Anadón es la presidenta de la DO de Calatayud. "Empezaremos sobre el 20 de septiembre, por lo que todavía nos falta mucho tiempo", analiza la máxima representante de las bodegas bilbilitanas, que avanza que para esos últimos diez días del próximo mes se estará trabajando en la variedad Chardonnay. "Tenemos buenas previsiones, creemos que será una buena vendimia y abundante", concreta Anadón, que recuerda que la pasada temporada estuvo marcada por "la sequía".

La presidenta de la DO de Calatayud asegura que habrá "cantidad y calidad" de uva en la zona reguladora y cree que se podrán alcanzar los ocho millones de kilos recogidos. En 2024, en Calatayud se recogieron 6,5 millones de kilos. Como los representantes de otros consejos reguladores, considera que estos días de agosto han sido "calurosos", lo que puede afectar a la maduración de la uva. Sin embargo, "las sensaciones siguen siendo buenas".