El Ayuntamiento de Cantavieja proyecta un polígono industrial de 3,5 hectáreas para "atraer inversiones"

El Ayuntamiento de Cantavieja quiere mejorar el potencial económico de la localidad. El consistorio de este municipio turolense tiene proyectado un polígono industrial en La Solanilla, un nuevo complejo con el que quiere generar más empleo en la zona y atraer nuevas inversiones. La dinamización de la economía y la lucha contra la despoblación también figuran como intenciones de un proyecto de 3,5 hectáreas de extensión. Los bomberos de la DPT tendrán una base allí, como un retén de agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón y un pequeño vivero de empresas para emprendedores jóvenes. El primer contrato, para el abastecimiento eléctrico y de agua, ya se ha sacado a licitación por un montante cercano a los 200.000 euros, sin incluir impuestos.

Cuando solo se ha anunciado el primero de los contratos para levantar el polígono, en el consistorio ya miran al futuro. El alcalde de la localidad, el popular Ricardo Altabás, afirma que "ya está comprometido entre un 60 y un 70 por ciento del suelo de la futura instalación". Altabás asegura la presencia de una base permanente de bomberos de la Diputación de Teruel y otra para un retén de agentes para la protección de la naturaleza, dependientes de la consejería de Medio Ambiente y Turismo. "El ayuntamiento se quedará con una nave grande, pero también se harán otras dos más pequeñas para emprendedores jóvenes", avanza el regidor.

El objetivo de este polígono es diversificar la economía de la zona y retener a la población más joven. "Queremos que esos emprendedores que quieran empezar un negocio puedan hacerlo en Cantavieja", analiza Altabás, que espera que esas naves más pequeñas puedan convertirse en "viveros de empresas" en las que se pongan en marcha negocios. "Tendrán alquileres asequibles y cuando los primeros ocupantes se asienten y puedan ampliarse a otros espacios más grandes, nuevos emprendedores podrán comenzar ahí con su negocio", resume el alcalde de Cantavieja.

Altabás celebra la puesta en marcha del contrato para la electrificación y el abastecimiento de agua, "una primera fase" de un complejo que tendrá un segundo capítulo "que se espera que pueda empezar en primavera". El terreno, con mucha montaña, no permite la amplia extensión de una plataforma llana, por eso se desarrolla "un polígono pequeño, pero que podrá llegar hasta casi las seis hectáreas", después de "trabajar con la orografía, que es complicada".

El ayuntamiento expone en este primer movimiento para levantar el complejo hasta cuatro objetivos por lo que es necesaria la creación de este polígono. En primer lugar, hace referencia a la diversificación de la economía, para "facilitar la llegada de nuevas actividades económicas que complementen los sectores tradicionales". El consistorio destaca que este nuevo espacio permitiría al municipio ofrecer un espacio adecuado para "la implantación de empresas industriales, comerciales y de servicios". También dejan un apartado para la atracción de inversiones, de nuevo defendiendo un espacio "preparado y adecuado" para que lleguen nuevas firmas. Sería "un incentivo para que emprendedores e inversores tanto locales como externos se interesen por Cantavieja como destino de inversión industrial".

Empleo local

El consistorio turolense destaca también que la iniciativa del polígono serviría para generar más empleo local, con la posibilidad de "ofrecer nuevos puestos de trabajo en sectores industriales". Una medida que tendría impacto demográfico, por ser útil para "frenar la despoblación y mejorar las condiciones laborales en el municipio". Asociado a este elemento, el Ayuntamiento de Cantavieja considera que el polígono industrial, y la posterior instalación de empresas en el complejo, sería una medida que revitalizaría la comarca: "Actuará como motor de desarrollo, impulsando la infraestructura económica, aumentando la actividad comercial y favoreciendo la integración de la localidad en redes de intercambio económico y logístico regionales".

La memoria asociada a este primer paso del polígono de La Solanilla defiende que la construcción de este complejo industrial tendrá "un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de Cantavieja y de las localidades cercanas". El ayuntamiento espera que el proyecto "frene la despoblación, mejore la infraestructura local y fomente el desarrollo de nuevas actividades económicas". En este último apartado, el informe cita la incorporación de "actividades complementarias" a las ya desarrolladas en la zona y hace referencia a sectores como la logística, la formación profesional en nuevas tecnologías o la investigación aplicada a las renovables, el sector agroalimentario o la biotecnología.

En los antecedentes del proyecto, el ayuntamiento admite que "la falta de un tejido industrial fuerte y diversificado ha limitado el potencial económico y el crecimiento del empleo de la zona". Un espacio, el de Cantavieja y alrededores, que puede presumir de "un rico patrimonio cultural y natural", pero cuya economía depende de sectores "tradicionales" como el primario o el turismo. El consistorio califica de "oportunidad clave" para el municipio el buen desarrollo de este futuro espacio.

La construcción del polígono comenzará con la conexión eléctrica, el abastecimiento de agua y el sistema de saneamiento. Ese contrato ya ha salido a licitación y el Ayuntamiento de Cantavieja lo cifra en unos 200.000 euros, sin incluir impuestos. Aunque no se añade en este primer paso, la memoria del polígono de La Solanilla aclara que la creación del complejo industrial deberá contemplar "la mejora de la conectividad vial", avanzando que habrá intervenciones en las conexiones por carreteras para "facilitar el acceso a la parcela desde el casco urbano y otras áreas cercanas". Las empresas interesadas en asumir las obras de abastecimiento de agua y electricidad pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de septiembre. La adjudicataria tendrá dos meses para ejecutar las obras desde la formalización del contrato.