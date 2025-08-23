Bomberos aragoneses que colaboran en los incendios de León: "Hay cada vez menos actividad y la evolución es favorable"

Es jueves 21 de agosto por la mañana. El tercer turno del operativo de Incendios Forestales de Aragón (Infoar) llega a Castilla y León para trabajar en la extinción del incendio de Barniedo de la Reina (León). Tras dar continuidad jueves y viernes al trabajo desempeñado días antes por otros efectivos de Aragón, y después de llevar a cabo unas maniobras "complejas", el equipo se desplaza del sector de Valverde a otra zona donde el fuego se mantiene activo: Riaño. Desde allí, en un descanso de 15 minutos, atiende el teléfono Francho Aso, jefe de la sección de Incendios Forestales de la provincia de Huesca que está integrado en el Grupo de Apoyo al Director de Extinción (Gadex). "Estamos trabajando a bastante altura permietrando el incendio en las zonas que están más calientes", explica. De fondo se escuchan las voces de algunos de sus compañeros aragoneses, que son más de 30 ,con los que trabajará en la comunidad vecina, como máximo, hasta el próximo lunes por la mañana.

Aso retrocede a este jueves para desgranar cómo han sido estos días de trabajo para este tercer turno de efectivos de Aragón que todavía colabora en Castilla y León. "Dentro del incendio de Barniedo de la Reina hay sectores, y nosotros los dos primeros días (jueves y viernes) estuvimos en el de Valverde", explica. Allí llevaron a cabo quemas controladas para perimetrar las zonas que ya estaban ardiendo y las que todavía podían hacerlo. "Lo más complejo fue este uso de fuego técnico. Cuando llegamos, esta zona se activó de forma bastante virulenta y daba continuidad a una masa forestal de mucha superficie. La maniobra fue compleja y había que acutar con mucha agilidad", explica.

Por suerte, el resultado fue de "éxito" y este sábado por la mañana han sido desplazados a Riaño, dónde se dedican a perimetrar los puntos calientes. "Se nota que cada vez hay menos actividad en la zona y que la evolución es favorable", comparte Aso. La bajada de las temperaturas sumada al trabajo de los efectivos ha sido clave en frenar el avance del fuego.

Al tercer turno aragonés también le ha facilitado encontrar algunas semejanzas, guardando las distancias, con Aragón. "Existe cierta similitud en cuanto a orografía. En algunos casos es por esa inaccesibilidad a algunos puntos. El tipo de combustible no es el mismo, pero sí tiene similitudes con algunas zonas del Pirineo y aquí han venido cuadrillas que están acostumbradas a trabajar en esas zonas", expone Aso.

También ha jugado un papel importante la coordinación con otras entidades de Castilla y León u otras comunidades, que Aso pone en valor al destacar que "siempre ha habido buena sintonía". Lo achaca, igual que el buen ánimo que todavía se mantiene entre los bomberos de Aragón, en que el foco está puesto en ayudar. "Los compañeros están motivados por dos motivos, creo yo: por lo que supone colaborar con una emergencia en otro territorio de España, esa ayuda; y porque lo que has ido trabajando en tu tierra puede verse reconocido en el exterior, lo que hace que también se cree mucho equipo y haya una buena camadería", expresa, y remarca que estas cuestiones hacen que "el cansancio se quede en un segundo plano".

La acogida también se ha dejado notar por parte de los vecinos del territorio, que Aso comparte que "agradecen que vaya gente de tan lejos a ayudar". "La gente ha pasado una fase de preocupación importante por el estado de emergencia y por las repercusiones que podía tener la situación, pero sobre todo se ha sentido su agradecimiento a todo el personal que estaba por aquí y que hemos venido a colaborar", cuenta.

La conversación se interrumpe porque algunos de sus compañeros se marchan y otros llegan, y tienen que organizarse para continuar con sus labores de extinción. "Se está trabajando en positivo y eso hace que las relaciones y las labores fluyan", señala. La previsión es que su turno de efectivos siga a pie de fuego hasta el próximo lunes (25 de agosto) por la mañana como máximo.

Este tercer grupo de efectivos que ahora trabaja sobre el terreno está compuesto por una brigada helitransportada, dos brigadas terrestres, dos autobombas, tres técnicos (uno de ellos del GADEX) y dos capataces.