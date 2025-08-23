Casa Patro, el restaurante con hogar de leña donde podrás probar las auténticas migas del Pirineo: “Los comensales ven en directo cómo hago la carne"

“Empecé aquí con 15 años, a trabajar en el restaurante cuando lo abrieron mis padres, entonces, es un orgullo estar aquí”. Cuenta emocionado Carlos, actual dueño del restaurante Casa Patro, ubicado en Tramacastilla de Tena, un pueblo en el corazón del Valle de Tena, en pleno Pirineo aragonés.

En julio del año 1984 nace Casa Patro un pequeño bar con comidas sencillas que poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en día. “Vieron la oportunidad en su día de montar un pequeño bar, que no era como un restaurante, era un bar, se hacían unas comiditas así sencillas, y mira, y poco a poco se fue ampliando y hasta el día de hoy, pero mis padres ya se jubilaron y ya, pues los seguimos mi mujer y yo”.

Restaurante Casa Patro en Tramacastilla de Tena / Casa Patro

Actualmente, Casa Patro cuenta con un comedor pequeño de ambiente familiar y tranquilo, sin el agobio de tener turnos, con una capacidad de hasta 28 personas. “Decidimos este método de trabajo y la verdad que estamos muy contentos, y los clientes también”.

De un pequeño bar a un restaurante conocido

Casa Patro fue abierta por los padres de Carlos. “Eran ganaderos y vieron la oportunidad en su día de montar un pequeño bar”. Algo sencillo con una cocina muy simple, pero que aún perdura hoy en día. “Cuando empezaron ellos tenían las migas, las ensaladitas, alguna sopita de cocido de ajo, y luego la brasa, que hacía mi padre hasta igual que lo hacemos a día de hoy”.

A lo largo del tiempo han ido superando diferentes retos como la exigencia de los clientes y la competencia que cada vez crece más, pero Carlos y su mujer lo tienen claro, han seguido la línea de los padres de él y su base, además de ser todo cocinado por ellos. “La base, digamos, es muy parecida, las migas, que es lo principal, luego tenemos muchos más platos, la carne a la brasa, que lo hacemos en un hogar de leña, auténtico”.

Una de las cosas que diferencian a Casa Patro es su brasa, que ha pasado de generación en generación. Su hogar de leña se encuentra a la vista de todos los comensales. Allí cocinan con leñas de haya y carrasca todo tipo de carnes como codornices, secreto, manitas de cerdo, entrecot de ternera o vaca vieja, solomillo… “El cliente lo ve en vivo, o sea, están sentados y ven cómo hago la carne”.

Casa Patro desde dentro / Casa Patro

Tramacastilla, el pueblo de las migas

Si por algo es conocido el pueblo de Carlos, Tramacastilla de Tena, es por ser el pueblo de las migas. Antiguamente, era la comida de los pastores del pueblo. “Las migas al fin y al cabo era un plato de pastores, de cuando ellos se iban al monte con el ganado, y tenían pan duro que les sobraba, un poco de longaniza seca, chorizo seco y tocino, y de ahí se hicieron las migas”.

Cada uno de los restaurantes del pueblo las hace, pero cada maestrillo tiene su truquillo. Desde Casa Patro, Carlos tiene claro cuál es el truco para que una receta sea única. “La cocina, hacerla siempre con ilusión, ponerle cariño y tu esfuerzo”. El plato estrella de este restaurante, sus migas, que ya las hacía su padre, son hechas a mano por ellos mismos con las recetas de “toda la vida”.

Migas de Casa Patro / Casa Patro

”Echamos el pan, que lo compramos en Panticosa. Lo dejamos secar, y cuando ya está seco lo cortamos, luego lo humedecemos, lo dejamos en la cámara. Le hacemos un sofrito con cebolla, patata, chorizo, longaniza, panceta, ajos. Luego se le echa el aceite, se va dorando todo el sofrito, y luego ese pan, que ya está humedecido, que ahí está uno de los secretos de humedecer bien el pan, no mojarlo humedecido, luego, pues aquí con la sartén, pues dale vueltas, y vueltas, y vueltas hasta que están hechas”.

Con reservas todo el año

En los últimos años, el Pirineo ha sido testigo de un creciente interés por parte de muchos viajeros, lo que hace que estos pequeños restaurantes estén llenos, no solo en temporada alta, sino todo el año. "Hace unos 10 años, pues se trabajaba julio, agosto, navidad y semana santa". Mientras que ahora Carlos nos confiesa que trabajan todo el año, aunque el mes por excelencia sea agosto no dejan de tener reservas ninguno de los meses anteriores y posteriores destacando mayo, junio, septiembre y octubre, en noviembre cierran para coger fuerzas para el invierno.

Muchos de los clientes lo tienen claro, ya no vale llamar de un día para otro, si quieres disfrutar de las comidas de Casa Patro "en verano, pues igual te reserva la gente con un mes de antelación o con 20 días". "Como el restaurante es pequeñito, pues la gente ya lo sabe, entonces ya reservan con mucha antelación".