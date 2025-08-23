Expertos de Aragón, ante la moda de llevar sensores para medir la glucosa: "Llevarlos por 'postureo' no tiene sentido"

Vienen y van las modas y con ellas sus posibles beneficios y también sus riesgos. De un tiempo a esta parte, una de las tendencias que se ha extendido, sobre todo entre famosos y/o deportistas de élite, es la de llevar sensores para medir la glucosa aunque no tengan diabetes. Lo confirma la médica internista y nutricionista Teresa Oliván Usieto, que indica que la nutrición ha cogido impulso en los últimos años y que el control de los niveles de azúcar se ha convertido, entre otros, en un indicador prioritario para parte de la población. Pero, subraya, no es recomendable para quien realmente no tiene un problema de glucosa. "Es algo similar a lo que sucede con el Ozempic (medicamento para diabetes tipo 2), que lo usa toda la gente para adelgazar. Ahora hay deportistas que se ha aficionado a los medidores de glucosa", señala.

Los sensores de glucosa funcionan mediante un sensor que se inserta debajo de la piel y, a través del líquido que rodea a las células del cuerpo, el nivel de glucosa de forma continuada y a tiempo real. Estos datos se transmiten de forma inalámbrica a una aplicación inteligente, de forma que la persona puede saber en cada momento sus niveles de glucosa. Por eso, resultan de gran utilidad para quienes necesitan controlarlos con rigurosidad, que son las personas con diabetes tipo 1, que no tienen capacidad de producir insulina porque cuentan con unos anticuerpos que se comen las células que la fabrican, y también en algunas con tipo 2, en las que no se produce suficiente insulina o no actúa bien.

Por eso, la Seguridad Social solo financia los sensores a estos pacientes. "En 2016 se empezaron a dar a personas con diabetes, pero no a todas: a los menores, a los de tipo 1 y a los de tipo 2 insulinizados", explica María Rasal, portavoz de la Asociación Diabetes Zaragoza. "A los de tipo 2 que no les corresponde por la seguridad social se lo costean de forma personal", añade. Los precios rondan los 70 euros y, en función de la marca, se deben cambiar cada 10 o 15 días. Así, suponen un gasto aproximado de 140 euros al mes, lo que considera "una gran inversión si realmente no los necesitas". La recomendación es adquirirlos en el laboratorio que los fabrica y no en otras páginas de internet.

Según indica el farmacéutico José Ramón García Solans, estos sensores tampoco se venden en farmacia, lo que para él es "una pena" porque considera que podría facilitarles un seguimiento profesional más personalizado. Con todo, explica que los profesionales sanitarios que reciben permiso de los pacientes pueden acceder a la información que ofrecen los sensores que, remarca, son muy beneficiosos y "tremendamente informativos porque permiten determinar pautas como si, por ejemplo, cada vez que comes lo mismo te suben los niveles".

Eso sí, García hace hincapié en que el paciente debe no solo observar y comprender los gráficos, sino responder a los mismos mediante la regulación de la insulina (subir o bajar la dosis, por ejemplo, en función de lo que marca el sensor). Por eso, recuerda que "los que no pueden adecuar su tratamiento a la tasa de glucosa que presentan no son susceptibles de usar los sensores de glucosa". "Eso es tener sobreinformación innecesaria", puntualiza.

Y es por ello por lo que ni Oliván Usieto, nutricionista, ni Rasal, portavoz de la Asociación Diabetes Zaragoza, encuentran sentido a que se lo pongan personas sin diabetes. "Igual podría tener cierto sentido en los atletas profesionales, aunque también dudaría", comparte la primera. En la misma línea, Rasal añade que algunas personas con este perfil se los ponen "si van a hacer ejercicio durante muchas horas para, si bajan sus niveles de glucosa, tomar geles para remontar".

Aunque los sensores de glcuosa no suponen ningún riesgo en sí mismos, la nutricionista desliza que sí pueden llevar a "malinterpretar los datos" cuando los lleva puestos un perfil que no los necesita. Por eso, que los utilicen famosos como el entrenador de fútbol Luis Enrique u otras modelos que no tienen diabetes es, para ella, "una moda".

Pero las tendencias del famoseo también calan en la sociedad. García recuerda, por ejemplo, el caso de un chico joven que corre maratones aunque no de forma profesional y que acudió a la farmacia porque quería ponerse estos sensores para medir la glucosa para prepararse la carrera. "Ahí habría que entrar ya en temas de medicina del deporte", apunta.

La portavoz de la Asociación Diabetes Zaragoza recuerda que se trata de un recurso para mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, y enfatiza que llevarlos por postureo "no tiene sentido". "Si no tienes diabetes, tu cuerpo va a reaccionar bien a los picos de glucosa", afirma. Igual de rotunda se muestra Oliván Usieto: "Para las personas con diabetes es una auténtica maravilla. Para el resto no les veo utilidad".