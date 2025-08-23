Lluvia, granizo y rachas fuertes de viento: una dana llena de avisos por tormentas casi todo Aragón

El final de la segunda y más larga ola de calor del verano en España ha dado paso a una semana de temperaturas apacibles -incluso con noches algo frescas- y controladas en Zaragoza y en todo Aragón. Una transición que va a coronar este domingo con prácticamente toda la comunidad en alerta ante posibles tormentas.

El responsable es una nueva dana que entrará este sábado en la península y ya dejará las primeras advertencias por lluvias fuertes en la provincia de Teruel, concretamente en Gúdar y Maestrazgo. El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estará activo hasta las 22 horas y podría dejar acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Será, en cambio, este próximo domingo donde los pronósticos se recrudezcan en Aragón y en todo el noreste peninsular. La provincia de Huesca y Teruel al completo y las localidades de la ribera del Ebro de Zaragoza mantendrán activos los avisos amarillos por tormentas a partir de las 14 horas y durante lo que reste de día.

Granizo y rachas fuertes de viento

La dana, procedente de una vaguada que se aproximará a la península este próximo domingo, será finalmente más débil de las previsiones iniciales a mitad de semana, según eltiempo.es, aunque predomina la "incertidumbre" sobre la posición e intensidad del fenómeno meteorológico.

Esta pérdida de fuerza se traducirá en que los chubascos podrían ser menos intensos y persistentes aunque, por otro lado, las tormentas estarían concentradas localmente y, ahí sí, ser más fuertes.

De hecho, la Aemet avisa de que podrían registrarse acumulados de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora en cualquiera de las zonas señaladas de Aragón, estando la ribera del Ebro y la provincia de Huesca en la parte alta de la horquilla y el territorio turolense en la parte baja. Con todo, en todos estos territorios podrían darse tormentas de granizo y rachas de viento muy fuertes en cualquier momento de la tarde, aunque es más probable que se produjeran hasta las 18 horas.

Las zonas con mayor probabilidad de sufrir las lluvias son el Bajo Aragón y el Pirineo; mientras que no se esperan lluvias en ninguna de las tres capitales.

Respecto a las temperaturas, serán similares a este sábado, con máximas de 34 grados en Zaragoza y en las localidades de la ribera; entre 27 y 32 grados en la ibérica de Zaragoza; en torno a los 30 grados en Cinco Villas, Sur de Huesca y Teruel, salvo en Gúdar-Javalambre, que marcarán entre 5 y 8 grados menos, igual que en la alta montaña oscense.