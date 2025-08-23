Una moción en el Congreso pide "reconocimiento público inmediato" de los dos últimos guerrilleros antifranquistas

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) registró hace unas semanas una PNL (Proposición No de Ley) para impulsar un reconocimiento «público, institucional y jurídicamente, con carácter inmediato» para Esperanza Martínez y Francisco Martínez. Un movimiento político memorialista para que las acciones de los dos Martínez no caigan en el olvido y reciban, según ERC, el reconocimiento que no han tenido en los últimos tiempos.

El texto, firmado por el portavoz de la formación, Gabriel Rufián, pide también «reconocer a todos los integrantes de la denominada guerrilla antifranquista o maquis». También solicita que se les conceda a ambas «la máxima distinción civil y honorífica legalmente prevista» y que sirva para representar a todos los guerrilleros que combatieron a la dictadura.

En el texto presentado por los independentistas catalanes antes del verano se insta a «reconocer el carácter militar de los combatientes guerrilleros, asimilándolo al Ejército Republicano, a efectos de poder considerar posibles indemnizaciones y pensiones».

«Adoptar las medidas materiales de apoyo, asistencia y protección que sean necesarias para garantizar una vida digna a estos dos supervivientes, incluyendo, en su caso, prestaciones económicas, servicios sanitarios y reconocimiento como víctimas del franquismo», solicitan también desde Esquerra Republicana. La propuesta pide también que se trabaje en «agrupara toda la documentación relativa a los combatientes guerrilleros, actualmente dispersa o depositada en el Servicio de Información de la Guardia Civil». Una acción que tendría como objetivo la creación de un solo «archivo histórico» que pueda ser «público y accesible en formato electrónico y digital».

En último lugar, la moción presentada por el grupo parlamentario de ERC_insiste en aplicar políticas memorialistas y difundiendo la acción realizada por los dos homenajeados. «Impulsar la creación de un programa de recuperación y difusión de la memoria de la guerrilla antifranquista, en colaboración con entidades memorialistas, universidades y centros de investigación». Esta iniciativa se llevaría a cabo, de aprobarse en el pleno y de ser asumida por el Gobierno central, con el objetivo de «preservar el legado y la historia de quienes resistieron al fascismo».

En la exposición de motivos, los diputados califican de «injusticia histórica» la falta de acciones pública en torno a Esperanza Martínez y Francisco Martínez. Lamentan también que «los dos últimos testigos vivos de la guerrilla antifranquista» están «condenados a morir en el olvido» y negados de «la verdad y la justicia que les corresponde» si no se actúa en la dirección solicitada en la moción.

La PNL registrada por Esquerra Republicana se someterá a votación en el Congreso de los Diputados a la vuelta del curso político, en alguna de las sesiones que se celebre durante el mes de septiembre.