Una moción en el Congreso pide "reconocimiento público inmediato" de los dos últimos guerrilleros antifranquistas
ERC registró una PNL que quiere equiparar a los maquis con el ejército de la II República y concederles la máxima distinción civil
S.H.V.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) registró hace unas semanas una PNL (Proposición No de Ley) para impulsar un reconocimiento «público, institucional y jurídicamente, con carácter inmediato» para Esperanza Martínez y Francisco Martínez. Un movimiento político memorialista para que las acciones de los dos Martínez no caigan en el olvido y reciban, según ERC, el reconocimiento que no han tenido en los últimos tiempos.
El texto, firmado por el portavoz de la formación, Gabriel Rufián, pide también «reconocer a todos los integrantes de la denominada guerrilla antifranquista o maquis». También solicita que se les conceda a ambas «la máxima distinción civil y honorífica legalmente prevista» y que sirva para representar a todos los guerrilleros que combatieron a la dictadura.
En el texto presentado por los independentistas catalanes antes del verano se insta a «reconocer el carácter militar de los combatientes guerrilleros, asimilándolo al Ejército Republicano, a efectos de poder considerar posibles indemnizaciones y pensiones».
«Adoptar las medidas materiales de apoyo, asistencia y protección que sean necesarias para garantizar una vida digna a estos dos supervivientes, incluyendo, en su caso, prestaciones económicas, servicios sanitarios y reconocimiento como víctimas del franquismo», solicitan también desde Esquerra Republicana. La propuesta pide también que se trabaje en «agrupara toda la documentación relativa a los combatientes guerrilleros, actualmente dispersa o depositada en el Servicio de Información de la Guardia Civil». Una acción que tendría como objetivo la creación de un solo «archivo histórico» que pueda ser «público y accesible en formato electrónico y digital».
En último lugar, la moción presentada por el grupo parlamentario de ERC_insiste en aplicar políticas memorialistas y difundiendo la acción realizada por los dos homenajeados. «Impulsar la creación de un programa de recuperación y difusión de la memoria de la guerrilla antifranquista, en colaboración con entidades memorialistas, universidades y centros de investigación». Esta iniciativa se llevaría a cabo, de aprobarse en el pleno y de ser asumida por el Gobierno central, con el objetivo de «preservar el legado y la historia de quienes resistieron al fascismo».
En la exposición de motivos, los diputados califican de «injusticia histórica» la falta de acciones pública en torno a Esperanza Martínez y Francisco Martínez. Lamentan también que «los dos últimos testigos vivos de la guerrilla antifranquista» están «condenados a morir en el olvido» y negados de «la verdad y la justicia que les corresponde» si no se actúa en la dirección solicitada en la moción.
La PNL registrada por Esquerra Republicana se someterá a votación en el Congreso de los Diputados a la vuelta del curso político, en alguna de las sesiones que se celebre durante el mes de septiembre.
