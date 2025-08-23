El nombre aragonés de rey que cada día está más de moda

Con casi total probabilidad es una de las decisiones más difíciles a tomar al traer un hijo al mundo: ¿qué nombre ponerle? En ocasiones, es algo que ya está más que hablado y decidido antes del momento de dar a luz; en otros casos, el paso definitivo se da en los instantes finales o incluso con el bebé ya en brazos. Hay que recordar que, en España, hay un plazo de 8 días para inscribir al recién nacido en el registro civil.

Sea como fuere, en los últimos años se ha invertido la tendencia a la hora de nombrar a los bebés. Los José, Miguel o Francisco para ellos; y las María, Pilar, y Ana en ellas, han dado paso a los Mateo, Martín, Hugo, Martín, Valeria, Sofía o Martina.

También se repiten algunos patrones. Primero, se llevan cada vez más los nombres cortos -de una o dos sílabas-; segundo, las modas existen y personajes de series, películas o deportistas famosos también son muy demandados en momentos clave; y tercero, cada vez se abren paso los nombres que no son muy frecuentes y que hacen un guiño a la tradición cultural de una zona.

Un rey de Aragón

En esta última categoría se encuadra un nombre que está entrando en las quinielas de los padres para poner a sus retoños. El pasado histórico de Aragón como reino ha dejado ilustres hazañas en el juego de la configuración del territorio y de los lazos que todavía hoy perduran.

Siglos de linajes y dinastías que tuvieron la conquista de territorio para expandir su dominio a costa de los reinos limítrofes dejaron para los anales de la historia aragonesa nombres como Ramiro, Alfonso, Pedro o Jaime. Todos ellos tienen en común su familiaridad hoy en día, tal y como muestra la edad media de las personas que hoy así se llaman: entre los 42 y los 55 años.

Quien esté puesto en la historia de Aragón echará en falta, al menos, un nombre que seguramente hoy en día no suene tanto porque cuantitativamente no hay tantos, pero, paradójicamente, supera por poco la mayoría de edad. Sancho, con una edad media de 19'9 años, se erige como uno de los nombres que está despertando en algunas provincias de España, con especial fuerza en Huesca y Teruel, según datos del INE.

Un monarca expansivo

En toda España hay poco más de medio millar de hombres que se llaman Sancho (562), muy lejos del resto mencionado que oscilan entre las 78.000 y 203.000 personas. Tampoco parece casualidad que sea en Navarra y en Aragón donde este nombre tome más fuerza.

Hay que recordar que Sancho Ramírez (1043 - 1094), conocido por la historiografía como Sancho I de Aragón y V de Pamplona -hijo de Ramiro I-, nació y murió en Huesca y fue rey de Aragón y Pamplona entre 1063 y su defunción. Durante su reinado expandió las fronteras hacia el sur hasta las sierras pre pirenaicas, que lo separaban de la taifa de Zaragoza, logró el control del reino de Pamplona tras la muerte de Sancho Garcés y reforzó sus lazos internacionales a través de sus relaciones con Roma y su política matrimonial que le llevó a acercarse a la nobleza franca.