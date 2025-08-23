El ocaso de los gremios en los pueblos de Aragón: "Este oficio hay pocos que lo quieren"

En los pueblos de Aragón los oficios tradicionales sobreviven a duras penas por la falta de relevo generacional. Hay trabajo, pero la gente joven no muestra interés por seguir la estela de los trabajos de toda la vida. EL PERIÓDICO habla con tres profesionales que abordan las dificultades a las que se enfrentan.

Fernando Anadón, albañil: "He sido albañil desde los 14 años"

En Tobed, un pequeño pueblo de la comarca del Calatayud, Fernando Anadón siempre ha sido el albañil del pueblo. Empezó de la mano de su padre y fue él quien siguió con el oficio. «He sido albañil toda mi vida, desde los 14 años que empecé con mi padre», cuenta. A día de hoy ya está jubilado y han sido sus hijos quienes le han tomado el relevo. «Uno trabaja en el pueblo y el otro hace trabajos para el ayuntamiento de aquí en Tobed», explica.

A lo largo de los años, Fernando siempre ha trabajado solo. Sin embargo, de vez en cuando sí se ha visto con la necesidad de pedir ayuda, por lo que en algunos proyectos le han podido echar una mano sus hijos o el dueño de la casa en la que estaba trabajando.

Sobre la falta de mano de obra, explica que «muchas veces me ha faltado algún peón porque este oficio hay pocos que lo quieren», asegura. En cuanto al futuro del gremio en el pueblo, Fernando lo deja en manos de sus hijos, ya que nadie más en la localidad ejerce de albañil. Fernando insiste en la falta de relevo del oficio porque «no hay quien quiera trabajar en este oficio y si hay mano de obra es extranjera», apunta.

De hecho, estos últimos años han llegado a Tobed nuevos habitantes, la mayoría de ellos inmigrantes que llegaban a la zona para trabajar como temporeros y que también han ayudado a Fernando de vez en cuando echándole una mano en las obras en las que él estaba.

Entre los proyectos en los que ha participado destacan, sobre todo, viviendas en Tobed, pero también en La Almunia de Doña Godina y en Codos, todos en la provincia de Zaragoza. Ahora que ya está jubilado, Fernando trabaja en su huerto para mantenerse entretenido mientras ve cómo sus hijos continúan con su labor, esperando que después de ellos alguien pueda tomar el relevo de albañil en este pequeño pueblo donde solo residen 225 habitantes. «No hay ni electricistas ni fontaneros ni carpinteros. Si quieres estos servicios, tienes que ir a Calatayud, Daroca o Cariñena pero en Tobed nada», afirma.

El gremio de los albañiles va poco a poco desapareciendo en los pueblos de Aragón, que sin relevo generacional se van perdiendo. Para los jóvenes, este empleo lo perciben como «un trabajo duro, mal pagado y con largas jornadas». El propio Fernando, cuando estaba en activo, también ayudaba a otros gremios «en pequeñas labores» cuando le requerían, ya que entre todos se conocían.

Óscar Antonio Pol, electricista: "Después de mí no vendrá nadie"

En la comarca del Matarraña, en Teruel , Óscar Antonio Pol ejerce como electricista en Cretas. Desde hace ya más de 21 años mantiene en pie su negocio, el cual abrió por vocación. Es autónomo y todo apunta a que no tendrá relevo generacional. «Estoy soltero, sin hijos, así que después de mi no vendrá nadie», lamenta. Trabaja él solo, aunque explica que puede coger a alguien que le ayude si lo precisa. «Entre autónomos nos ayudamos, el problema es que ahora hay tanto trabajo que cada uno va a lo suyo y no puede», explica. Los electricistas en la zona son pocos y la demanda en los pueblos de la comarca del Matarraña, muy turística, es mucha.

El futuro de la profesión en Cretas es, dentro de lo que cabe, positiva según Óscar, ya que existe una empresa de electricistas en el pueblo y sus trabajadores son en su mayoría jóvenes. Además, «gente como nosotros siempre se va a necesitar», asegura este profesional, que ejerce tanto en Cretas como en los pueblos de los alrededores. «Lo que hago yo es electricidad, fontanería y lo que sepa hacer. Me ha llegado a llamar algún vecino para ayudarle a arreglarle las persianas», dice.

Óscar Antonio Pol, a la izquierda, trabajando en una vivienda. / SERVICIO ESPECIAL

En cuanto a los proyectos, Óscar va «a lo que sale, sea grande o pequeño». Añade que siempre lo acepta, «y si necesito ayuda hablo con alguien, con los mismos comerciales, que son a quienes les compro las cosas me pueden ayudar, me echan una mano», añade.

A pesar de tener actualmente una buena situación en el pueblo en cuanto a la presencia de electricistas, asegura que los jóvenes no están interesados en crear su propia empresa o seguir el negocio. «Un trabajo autónomo la gente no lo quiere. Prefieren un horario estable, sus 8 horas de trabajo e irse a casa», asegura. Preguntado por otros gremios, explica que «albañiles en el pueblo van a faltar, cada día más la gente que trabaja en este oficio suelen ser de otras nacionalidades». En cuanto a la carpintería, que es un gremio que «también está bastante tocado», en Cretas hay un profesional, «pero no se sabe si su hijo continuará», dice Óscar.

Cretas, Valderrobres o Beceite son solo algunos de los pueblos con encanto que que atraen a compradores de otras comunidades, especialmente a valencianos y catalanes, muy próximos. Sin embargo, la falta de estos oficios como electricistas, carpinteros o albañiles dificulta la tarea de las reformas, ya que hay mucho trabajo y poca mano de obra. Cada vez más suelen ser las empresas más grandes quienes toman el relevo de este tipo de proyectos.

Juan Sirvent, fontanero: "Cuando entré, la empresa ya estaba envejecida"

Sirvent es una empresa especializada en climatización y fontanería en la comarca de la Ribagorza. Su actual dueño, Juan Sirvent, lleva 19 años trabajando de fontanero. «Empece a trabajar a los 16 y tengo ya 35», cuenta. Representa la tercera generación de fontaneros de su familia.

«Mi bisabuelo era calderero y mi abuelo también lo fue, pero al desaparecer este oficio se convirtió en fontanero», explica. Calefacciones Sirvent está establecida en Benabarre (Huesca), pero también trabaja en el valle de Benasque, en Castejón de Sos y en Graus, una zona que recibe mucho turismo de montaña tanto en invierno como en verano, creando así una demanda de mano de obra en muchos pueblos de la comarca donde se están construyendo nuevas viviendas.

A día de hoy, Calefacciones Sirvent proporciona sus servicios con 12 trabajadores. Juan Sirvent explica que están «más o menos bien porque no nos interesa crecer más», dice. Sin embrago, asegura que se nota la falta de interés de los jóvenes. «Tenemos que contratar gente del extranjero o reubicar en el negocio a gente de otros oficios como la construcción», apunta. Estas suelen ser personas que tienen alrededor de 50 años que ya han trabajado como albañiles y que son reubicados a un empleo como la fontanería, que requiere menos fuerza física.

Juan Sirvent, durante una obra. / SERVICIO ESPECIAL

En cuanto a las nuevas generaciones, este profesional estima que los jóvenes «no serán capaces de tomar el relevo» de su empresa en Benabarre. «Lo veo complicado en el sentido en el que antes todos los veranos contratábamos a gente joven, incluso te lo pedían ellos, pero ahora eso ya no pasa», explica. «Cuando entré en la empresa ya estaba envejecida y mi idea era rejuvenecerla, pero todos tenían resultados nefastos», dice. Según Juan Sirvent, los jóvenes se quejaban de la dureza de este trabajo, por lo que solían abandonar y no continuar con el oficio.

A día de hoy, solo un chico le está dando un poco más de esperanza a Juan. «Este año tenemos un chaval de 16 años que está siendo muy servicial. Él está haciendo una FP y nos preguntó si podía trabajar con nosotros, a lo que le dijimos que si», asegura. En Huesca, el grueso de los matriculados en algún grado de FP es de 3.872 alumnos. En cuanto a distribución, el año pasado la rama de Instalación y Mantenimiento, donde se encuentran los fontaneros , creció un 8% en Aragón. Sin embargo, estos oficios clásicos siguen siendo los menos atractivos para los jóvenes a pesar de sus amplias salidas laborales.

Con respecto al futuro de su negocio, Juan asegura que si no encuentra relevo dentro de unos años se verá obligado a cerrar. «Si no encuentro el relevo, en 15 años no habrá negocio», afirma. Esta es la realidad de muchos otros negocios de la zona, que se han visto forzados a cerrar, en pueblos pequeños. «De estos pueblos se han ido perdiendo también estos oficios. Si no recuerdo mal, en Benasque cerraron dos fontaneros. El problema es que se ve que cierran pero que no abren», lamenta.