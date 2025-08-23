El pueblo de Aragón con nombre de bosque y que fue creado por decreto hace casi 70 años

Aragón tiene rincones únicos e historias muy desconocidas. Históricamente los primeros asentamientos se realizaban en lugares con riqueza natural, especialmente el agua. Allá donde había ríos, riachuelos o lagos había vida.

En los tiempos más modernos, el ser humano ha sido capaz de hacer política hídrica y controlar el agua tanto para el consumo de boca como para el abastecimientos de hogares y explotaciones agrícolas o ganaderas. Y una de las grandes obras en Aragón del siglo XX sin duda alguna fue el embalse de Yesa, en las Cinco Villas.

En octubre del 1951, un decreto estableció la creación de una serie de nuevas poblaciones en toda la zona regable por el Canal de Las Bardenas, comprendida entre Yesa y el río Arba de Luesia, que, en el caso de las Cinco Villas se concretó en la realización de diez llamados pueblos de colonización, como así los llamó el Instituto Nacional de Colonización, que fue el impulsor del proyecto.

Así nacieron entre 1958 y 1970 Santa Anastasia, Pinsoro, El Bayo, Valareña, Bardenas, Campo Real, Alera, Santa Engracia y Sancho Abarca. Y el décimo de la lista, tiene nombre de bosque: El Sabinar.

Como su propia toponimia indica, el nombre elegido proviene del emplazamiento del bosque de sabina negral próximo. El pueblo comenzó a construirse en 1956, pero fue en 1962 cuando empezaron a llegar los primeros vecinos. Actualmente cuenta con 159 vecinos.

Pese a ser pequeño es un pueblo bonito y con opciones de ocio. Por las afueras pasa el río Riguel, se puede visitar en pleno centro del pueblo la Iglesia de la Natividad, a pocos kilómetros se encuentra la Estanca del Sabinar, cuenta con piscina, zona de barbacoa y picnic y se pueden realizar sutas senderistas y de BTT por su entorno.

Y por supuesto, es imprescindible dar un paseo por el bosque de sabina negral que se encuentra junto al pueblo.