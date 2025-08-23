Los pueblos de Aragón se quedan sin oficios tradicionales: "La fontanería o la albañilería se fortalecen si el pueblo tiene vida"

Los oficios de toda la vida corren peligro en el medio rural aragonés, donde la despoblación hace décadas que viene siendo un problema y donde la falta de relevo generacional hace que profesiones como la de carpintero, electricista, albañil o fontanero vislumbren un futuro un tanto negro.

La gran mayoría de estos profesionales son autónomos y no rinden cuentas a nadie. «El elemento referencial no son los negocios, sino cuando se pierden la panadería y el bar. Es entonces cuando el pueblo pierde capacidad de autosuficiencia», explica Álvaro Bajén, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)de Aragón. A su juicio, la solución tiene dos patas: «trabajar a pérdidas», es decir, ofrecer los servicios por un precio inferior a lo que le cuesta proveerlos; y, por otro lado, «invertir de manera decidida y no puntual para mantener la estructura poblacional» en los presupuestos.

Enseguida Bajén habla más de «traspaso de negocios» que de relevo en los gremios tradicionales y nombra a la inmigración como posible sujeto de su salvación. «Hay que estudiar los recursos endógenos y encontrar gente que quiera venir a hacer esas cosas, porque las nuevas generaciones se van de los pueblos. También hay que casar oferta con demanda, porque son servicios muy demandados, y se debería solicitar unos fondos de cohesión más amplios en Bruselas», sostiene el dirigente de UPTA.

Este contexto de falta de profesionales se produce en un momento de alta demanda de estos gremios, ya que en el medio rural hay en marcha proyectos de rehabilitación o construcción de nuevas viviendas. Esto hace que los pocos trabajadores que existen tengan una larga lista de espera. «Creo que los albañiles estarían dispuestos a formar a otros y programas hay unos cuantos, pero hay que invertir para pérdidas», insiste Bajén.

Precisamente, con el objetivo de fijar población, desde el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) existen diversas iniciativas orientadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes e impulsar la continuidad de estos oficios esenciales: las Escuelas de Nueva Oportunidad, el programa Mejora, los 67 Programas Experienciales de Empleo y Formación o las antiguas Escuelas Taller. Las Escuelas de Nueva Oportunidad, que ya están en marcha en 19 aulas de todo Aragón con 285 plazas, fijan su foco en los jóvenes menores de 30 años con un nivel formativo inferior a Bachillerato.

Por otro lado, como alivio ha surgido el Programa Mejora, que está destinado a fomentar la contratación de jóvenes desempleados de hasta 35 años. Se ofrecen subvenciones por contratos de relevo a jornada completa, tanto indefinidos como de duración determinada, siempre y cuando sean superiores a un año. Asimismo, los Programas Experienciales de Empleo y Formación, que funcionan ya en 38 localidades donde se benefician unos 800 alumnos, se combina formación teórica y práctica en profesiones como la pintura, la carpintería o los cuidados.

Con todo, Álvaro Bajén aclara que hace falta algo más y pone sobre la mesa que es clave «mantener las estructuras de oficios como la albañilería o el pequeño transporte», así como «desarrollar mucho más el multiservicio» para evitar «la desertización».

Bajén habla abiertamente de la solución del «Estado como empleador de último recurso» y vuelve a lo básico acusando a la creciente digitalización y advirtiendo de que no se puede correr sin andar: «Hay mucho trabajo de Internet. La fontanería o la albañilería se fortalecen si el pueblo tiene vida y el núcleo, el lugar de encuentro, son la panadería y la hostelería», concluye.