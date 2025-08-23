La sangría demográfica en Aragón: en diez años otros 50 pueblos han caído por debajo del centenar de habitantes

Aunque Aragón fue la comunidad autónoma que más creció en el último trimestre, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), sus pueblos más pequeños siguen perdiendo habitantes. En la última década, 50 municipios han engrosado la lista de los pueblos de menos de 100 habitantes en Aragón. Una cifra de vecinos que enciende el farolillo rojo de la viabilidad y el futuro de estas poblaciones. Los datos, recopilados por los profesores de la Universidad de Zaragoza Adrián Palacios y Vicente Pinilla, expertos en despoblación, reflejan también que cada vez vive menos población en el total de esos municipios. Y apuntan a un cambio de tendencia: los pueblos más pequeños pierden más población por la emigración que por las defunciones y la falta de nacimientos.

Según los datos del INE, a finales de 2021 había en Aragón 209 municipios con 100 habitantes o menos. Pero en 2011, más de 50 de esos pueblos superaban esa cifra. La pérdida drástica de población se detecta en localidades como Piedratajada (de 150 a 93 vecinos), Baldellou ( de 117 a 71), Sigüés ( de 132 a 79), Valdelinares (de 116 a 82), Mezquita de Jarque (de 120 a 87), Montón (de 132 a 89), Anento (de 136 a 91) o Chodes (de 149 a 100). Las cifras de 2021 son las últimas que el INE ofrece por municipios con los datos también relativos a la natalidad, mortalidad y el saldo vegetativo correspondiente.

Así, se observa, según los datos recopilados por Adrián Palacios, de la Facultad de Economía y Empresa, que la caída de la población total en esos más de 200 municipios no se puede explicar, solamente, porque mueren más vecinos de los que nacen. De hecho, si en 2011 todas las poblaciones agrupaban a 15.826 vecinos, en 2021 solo vivían en ellas 12.787 habitantes. El saldo vegetativo es negativo pero no explica esa reducción de más de 3.000 vecinos en estos pueblos. Así que la sangría de habitantes se produce, también, por la emigración.

«La caída de población de estos municipios, que pasan de casi 16.000 habitantes a casi 13.000 entre 2010 y 2021 se debe a emigración. Por defunciones, o falta de natalidad no pierden apenas población, el saldo vegetativo es bastante reducido en conjunto (en total explica una caída de 100 personas)», explica Palacios, que sí que concreta que la poca natalidad y envejecimiento de la población puede llevar a «menos escuelas, menos gente joven, y el cierre paulatino de negocios».

Vicente Pinilla, director de la cátedra de Despoblación de la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza, destaca el «cambio de tendencia significativo» que reflejan estos datos. «El mismo cálculo para las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, para las zonas rurales de Aragón en general, sí que refleja una pérdida de habitantes que se explica, principalmente, por las defunciones». Así, según indica, en el periodo 2016-2022, los municipios de menos de 10.000 habitantes perdieron 26.000 residentes en total. La gran parte de esa merma, 20.000 personas, «se corresponden con un saldo vegetativo negativo por el exceso de defunciones respecto a los nacimientos». Aquí, las otras 6.000 que han dejado de vivir en el medio rural aragonés sí que corresponderían al fenómeno de la emigración.

«Ya no mueren en su pueblo»

Pinilla sugiere varias hipótesis que podrían explicar este notable cambio de tendencia en los pueblos más pequeños de Aragón. Por un lado, que parte de esa emigración corresponda a los vecinos más mayores que se trasladan a vivir con sus hijos a otras localidades. «Como en los pueblos las personas son cada vez más mayores, tienen más dificultades para valerse por sí mismas y en estos municipios tan pequeños hay pocos servicios, sus hijos deciden llevárselos a casa o a una residencia para poder atenderlos», señala.

Como segunda hipótesis, plantea, «una parte de esa emigración puede corresponderse con los inmigrantes extranjeros que llegaron a principios del siglo XXI y que ahora han encontrado nuevos destinos», aunque recalca que solo «500 inmigrantes llegaron a los pueblos de menos de 100 habitantes entre el año 2000 y el 2015». Por último, señala como tercera hipótesis, «se podría estar produciendo una salida de la población de estos pueblos pequeños porque las condiciones de vida en estos núcleos son mucho más duras».

Así, concluye, estos datos reflejan que «la gente mayor no se está muriendo en su pueblo», porque no aparecen en los registros de defunciones, sino que se trasladan de estas localidades pequeñas en la recta final de su vida, «en busca de mejores servicios y atención».