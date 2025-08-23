Sanidad levanta la prohibición de beber agua de boca en Tobed tras realizar unos nuevos análisis
Los casos de gastroenteritis en el municipio zaragozano ascienden a siete pero desde el Salud indican que no hay relación epidemiológica entre ellos
Sanidad ha levantado la prohibición de beber agua de boca en el municipio zaragozano de Tobed este sábado por la tarde, después de que la farmacéutica del Sistema de Atención de Alertas de Salud Pública se haya trasladado a la localidad para realizar unos nuevos análisis que han determinado que los niveles de cloro son adecuados y que, por tanto, el agua es apta para consumo humano. Además, se ha confirmado que finalmente los casos de gastroenteritis ascienden a siete aunque no hay relación epidemiológica entre ellos. Con todo, el Servicio Provincial de Sanidad de Zaragoza mantendrá la vigilancia epidemiológica de los mismos.
El levantamiento de la prohibición llega después de que este viernes, a raíz de seis casos de gastroenteritis detectados y tras medir el nivel de cloro en la red de abastecimiento del municipio de Tobed, Sanidad informara de que el agua no era potable porque los valores estaban por encima de lo permitido.
Desde el departamento indicaron que se habían puesto en contacto por la vía digital con el ayuntamiento de la localidad. Sin embargo, desde el consistorio dijeron desconocer esta información y sostuvieron, en base a un análisis completo realizado por un laboratorio este jueves, que el agua sí era apta para el consumo humano y que no había ninguna anomalía en el suministro.
Ante este escenario de incertidumbre -por un lado, las muestras tomadas por Sanidad durante la semana indicaban unos niveles de cloro por encima del máximo permitido y, por otro, el análisis encargado a un laboratorio privado este jueves por el ayuntamiento concluía que todos los indicadores daban negativo-, la farmacéutica del Sistema de Atención de Alertas de Salud Pública se ha trasladado a Tobed y ha vuelto a analizar los niveles de cloro. La conclusión ha sido que "el agua es apta para el consumo humano y se ha levantado la prohibición lanzada este viernes.
