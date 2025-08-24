Los 25 años del éxodo ecuatoriano a Aragón: "Estamos viviendo la vida que a nuestros padres les hubiera gustado tener"

Un restaurante de la plaza San Miguel de Zaragoza. Suena por los altavoces Machaka Unique y su canción Las +593, una referencia al prefijo telefónico internacional de Ecuador. En la carta especialidades del Pacífico y platos como hornado, encebollados, cebiches... Manteles de colores, máscaras andinas. Han pasado 25 años desde que los primeros ecuatorianos llegaran a Aragón y sus descendientes ya estudian, trabajan y han creado negocios propios. Sus familias fueron pioneras en una ola migratoria que se está conmemorando en toda España con actos oficiales y que en Zaragoza dejó una huella profunda, hasta el punto de que la comunidad ecuatoriana llegó a ser antes de la crisis del 2008 la segunda más numerosa.

«El país estaba sumido en una crisis casi peor que la que vive Venezuela ahora mismo», narran. Bryan Guayanlema, propietario del restaurante Chakana en el que ofrece los sabores de su tierra de origen, recuerda que aquel año 2000 el país tomó la decisión de dolarizarse y abandonar una moneda que estaba totalmente devaluada por la inflación. Es lo que se conoce como el feriado bancario y hacían falta 25.000 sucres para comprar un dólar. «España en ese momento ofrecía oportunidades y tiene la ventaja de tener el mismo idioma», recuerda.

En Aragón en el año 2005 estuvieron empadronados más de 13.000 ecuatorianos que formaron una comunidad unida en Zaragoza, de forma que muchos de los recién llegados ya compartían lazos familiares o territoriales con los que ya estaban aquí. Es el caso de Karolina Molina, cuyos padres se conocían prácticamente solo de vista en Ríobamba y en el barrio de las Delicias se conocieron, casaron y la tuvieron a ella. «Una ecuatorianomaña del todo», bromea esta estudiante de fisioterapia.

Los primeros años de la comunidad fueron difíciles, recuerdan. «Entonces era mucho más fácil el poder trabajar en negro y poder acceder a un trabajo sin tener papeles, algo fundamental para poder sustentar a la familia, tanto a la de aquí como a la que se quedaba en el país», explica Henry Hernández. «Mi madre vivía en una casa con otras doce personas, todas del mismo pueblo y en la que las habitaciones grandes estaban reservadas para los que habían llegado con sus hijos», evoca.

Joseph Cando, Bryan Guayanlema, Karolina Molina, Henry Hernandez y Alex Paredes frente al restaurante ecuatoriano Chakana, esta semana en Zaragoza. / Josema Molina

Los meses de más presencia de ecuatorianos es Aragón coincidieron con los años previos a la crisis y ellos tuvieron que lidiar con el grueso de la mano de obra en el campo, recogiendo fruta y en la burbuja de la construcción. El estallido posterior a la Expo, la mejora de las condiciones económicas en Ecuador y la puesta en marcha en su país de una ley de retorno voluntario revirtieron la situación.

«Con la crisis mucha gente se quedó aquí en paro y aprovecharon las ventajas para regresar, eso les permitió emprender allá una nueva vida, además en este tiempo se ha complicado la obtención de un visado para emigrar», señala Guayanlema. En este momento la comunidad de ecuatorianos no llega a las 4.000 personas, la mayoría en la capital.

Para Molina, ese camino a la emigración, también forma parte de su educación sentimental como ecuatoriana nacida fuera de su casa. «Nosotros estamos viviendo la vida que a ellos les hubiera gustado tener, por la seguridad, el estilo de vida y la educación, una realidad muy diferente a la que se vive en Ecuador», explica. De ahí que en este tiempo siempre se hayan sentido unidos a sus raíces, algo que queda reflejado en la agrupación de cultura familiar Suyara.

«Hemos tratado de hacer crecer las danzas tradicionales, pues nos ofrece una posibilidad de unión y representar la cultura de nuestro país a otras personas, siempre hemos pensado que existen cosas que se explican mejor bailando», explican.

Recuperación de las raíces

Un proceso de recuperación de sus raíces, aunque como aragonés de cuna, es el que ha tenido Alex Paredes, de 15 años y con una familia originaria de Quito. «Yo me he criado aquí como cualquier niño de Ecuador, integrado en los grupos de danza, y cuando he viajado allí la experiencia ha sido muy bonita», indica.

Los ecuatorianos que se han integrado en Aragón destacan la fuerza de su comunidad, ligada a través de quedadas alrededor del ecuavóley una modalidad del deporte muy practicada a orillas del Pacífico y que en Zaragoza les sirve para pasar jornadas en comunidad. «En La Almozara, Las Fuentes y San José existen canchas para practicar, eso nos permite juntarnos alrededor del deporte y la comida callejera como pasaría en nuestro país», narra Hernández. Estos contextos favorecieron el nacimiento de las primeras asociaciones de la colectividad.

En el comienzo de siglo también llegó a Zaragoza el quiteño Joseph Cando, ahora trabajando en una empresa de construcción de su familia. «Cuando echamos la vista atrás podemos vernos muy reflejados en la situación de la inmigración actual, pues pasamos por los mismos problemas y dificultades, los principios siempre son muy duros», relata.