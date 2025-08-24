La Agencia del Medicamento alerta de las "deficiencias" de la farmacia del Miguel Servet: la ansiada reforma comenzará en 2026

No hace mucho que profesionales de la Agencia Española del Medicamento, acompañados por inspectores de Aragón, le sacaron los colores al Salud por el estado del Servicio de Farmacia del hospital Miguel Servet de Zaragoza, un área que en 2026 afrontará una reforma integral que culminará en 2027, según las estimaciones de la consejería de Sanidad. Fue durante una visita relativa a un ensayo clínico cuando estas personas solicitaron ver las instalaciones y manifestaron su «preocupación por las deficiencias» en el área de elaboración de medicamentos, las cuales, en las condiciones actuales, «no permitirían asegurar la calidad y seguridad de los medicamentos allí preparados». Así figura en el informe de justificación para la contratación del proyecto de obras, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La valoración del organismo nacional, que todavía debe enviar el informe definitivo, «justifica sin lugar a dudas» la necesidad de llevar a cabo una reforma «imprescindible» en el servicio de Farmacia del Servet, el hospital más grande de Aragón, que presenta una estructura diseñada hace más de 50 años que ahora mismo «no es la adecuada» para asumir los nuevos retos que supone la sanidad del siglo XXI.

La reforma planteada será integral -la fecha del inicio de las obras en 2026 no está concretada- y afectará a los servicios de la planta baja y del sótano. La rehabilitación no solo está justificada por la antigüedad de la instalación, sino también por la incorporación de nuevas terapias, protocolos, nuevas medidas de seguridad y por los cambios demográficos. De hecho, el constante crecimiento de la actividad asistencial en el hospital, junto con la incorporación diaria de innovaciones terapéuticas, «apunta a un previsible aumento de la actividad de esta área de farmacia y del resto», señala el informe.

Por el momento, ha salido a licitación la redacción del proyecto de reordenación por un presupuesto de 149.147,6 euros, IVA incluido, y hasta este martes se pueden presentar ofertas. Una vez se tenga el mismo, se podrá conocer el presunto que el Departamento de Sanidad podrá destinar a esta reforma que es «independiente» al plan de 11 millones de inversión en el Servet anunciado en junio.

Esta sala de trabajo será una de las que se reformará por completo. / SERVICIO ESPECIAL

Una de las novedades que llegarán al servicio de Farmacia con la reforma será la incorporación de sistemas de automatización, que modernizará el proceso frente al trabajo manual que ahora se hace. «La automatización nos permitirá dedicar más tiempo a la atención directa, liberando a los profesionales de tareas repetitivas para centrarnos en actividades de alto valor añadido», indica Herminia Navarro Aznárez, jefa de sección del Área de Pacientes Externos.

«Esto se traducirá en consultas más personalizadas que podrán ofrecer un seguimiento más exhaustivo y adaptado a las necesidades de cada paciente», añade. «En resumen, se modernizarán los procesos de almacenamiento, dispensación, elaboración y control de fármacos, garantizando un servicio más seguro, eficiente y adaptado a la creciente demanda del hospital», matiza Navarro.

Las obras se ejecutarán en dos fases. Primero se actuará en la planta baja (en una superficie de 1.767 metros cuadrados) y, después, en la planta sótano -1 (en 1.225 metros). Una vez culmine la reorganización, el servicio de Farmacia estará estructurado en tres zonas. Por un lado, el almacén, situado en la planta -2 del hospital y donde se guardan medicamentos de gran volumen como sueros y nutrición. Por otro, la planta -1, donde estará la zona de recepción y gestión de pedidos, almacenamiento y la zona de preparación y reposición.

Consultas monográficas

Por último, la planta baja será la que incluya el área de elaboración y acondicionamiento de medicamentos, donde se realizará la preparación de medicamentos estériles, terapias avanzadas y quimioterapia, que incluirá salas blancas. También estará en la planta baja el área de ensayos clínicos, el área de pacientes externos y todas las consultas de atención directa a los usuarios. «La ampliación y redistribución de los espacios en la planta baja, donde están los pacientes, permitirán reducir tiempos de espera y ofrecer una atención más cómoda y personalizada», señala Navarro.

La especialista también avanza que se incorporarán consultas monográficas por patología, «un recurso muy necesario para pacientes que requieren un seguimiento especializado, como aquellos con enfermedades inmunomediadas, infecciosas, oncológicas o hematológicas», explica. Del mismo modo, habrá un espacio diferenciado dedicado solo a los pacientes en ensayos clínicos.

La reforma de Farmacia supondrá también un salto de calidad para el hospital Miguel Servet, uno de los centros de referencia del país dentro del sistema público. «Cada vez más enfermedades se cronifican gracias a los avances médicos, lo que implica que hay más pacientes en seguimiento continuo y durante más tiempo. Este cambio en el perfil asistencial multiplica la actividad del servicio y hace imprescindible contar con infraestructuras modernas y flexibles», añade Navarro.