Calatorao apuesta por la energía verde en las instalaciones municipales

El Ayuntamiento de Calatorao lleva tiempo desarrollando un plan de modificación de sus instalaciones eléctricas, tanto de alumbrado público de sus calles como las que afectan a las instalaciones y edificios municipales. Para el alcalde David Felipe esta es una apuesta «importante» pues considera que toda mejora que se pueda implementar y que conlleve un ahorro de dinero en las arcas municipales «vendrá muy bien para poder desarrollar otros proyectos».

Para el regidor, los fondos Next Generation son una oportunidad que buscan aprovechar tanto en el alumbrado público, que ya está al 100% con tecnología LED, como en los edificios públicos. «Es una oportunidad para conseguir una mayor eficiencia en el consumo y de paso beneficiar en lo posible a los vecinos», dice. Dentro del programa de regeneración y reto demográfico, hay establecidas unas líneas de actuación encaminadas a financiar proyectos singulares locales de energía limpia. Se establecen en la medida 4 del DUS 5000 que contempla la lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente Smart Rural y TIC.

El ayuntamiento de Calatorao se ha acogido a este plan y ha podido desarrollarlo con una subvención importante. «Nos han concedido una subvención de 279.830 euros, sobre un presupuesto adjudicado de 330.151 con el que hemos transformado el alumbrado público del casco antiguo; con esto conseguimos un ahorro en la factura de alumbrado público que se puede acercar al 65%», afirma.

En un intento mejorar la eficiencia energética y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el consistorio también ha instalado placas solares en varios edificios públicos. «Nos hemos acogido al mismo programa DS 5000 -explica Felipe- para instalar placas solares en los tejados del pabellón Polideportivo en el que hemos invertido 39.058.80 euros que también cuenta con la subvención del mismo plan. De esta forma completamos instalaciones que ya existen en el colegio Domingo Jiménez Beltrán, en el Centro de Día, la Casa de Cultura, el consultorio médico y el edificio del ayuntamiento y que desarrollamos dentro de la Agenda 2030 de la DPZ».

Una vez desarrollados estos proyectos, el consistorio se propone involucrar a los vecinos en un plan de ahorro energético del que se pueda beneficiar toda la población. «Queremos convocarlos a una reunión para que puedan conocer como funcionan las comunidades energéticas; solicitaremos a la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Aragón Energía Propia del Gobierno de Aragón que vengan a Calatorao y nos expliquen la realidad de un proyecto que puede ser muy rentable en el consumo y que contribuye a la mejora del medioambiente» explica Felipe.