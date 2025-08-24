Cuatro pueblos recuperados del Pirineo batallan contra el Gobierno de Aragón para renovar su cesión

Los pueblos de Ibort, Artosilla y Aineto, en el Alto Gállego, se convirtieron en los años ochenta del siglo pasado en símbolos de la okupación rural. Un movimiento social que apostó por nuevas formas de relacionarse con el medio natural uniendo el activismo con nuevas formas de hacer política y que gracias a la obstinación de varios centenares de jóvenes ilusionados sacaron adelante la recuperación de pueblos abandonados desde los años sesenta.

Este proceso provocó, desde el primer momento, fricciones con la administración que por un lado alentó algunas de estas cesiones, pero que reprimió con dureza otros asentamientos. Los nuevos pobladores de Ibort, Artosilla y Aineto se agruparon en la asociación Artiborain y seis años después de entrar a vivir en las viejas casas, en 1986, se articuló un primer acuerdo de cesión con el Gobierno de Aragón, propietaria de los núcleos, que por entonces habían perdido su condición urbana y se consideraban montes públicos.

Este marco legal es el que les ha permitido desarrollar sus proyectos de vida durante más de cuarenta años. Sin embargo, desde 2017 el documento está caducado y desfasado, por lo que los vecinos exigen sentarse con el Ejecutivo autonómico para actualizar la concesión, algo que llevan solicitando sin éxito desde un año antes del vencimiento.

Fallido intento de renovación

Desde la dirección general de Gestión Forestal indican que se está trabajando junto con el servicio provincial de Huesca para buscar la forma jurídica más adecuada para solucionar esta situación, de modo que la asociación pueda continuar su presencia en los núcleos. Y explican que en su día «hubo un intento de renovación no se llevó a término», al no aceptarse los términos de la propuesta. Ahora está previsto que se mantenga una reunión al respecto en la segunda quincena del mes de septiembre.

Por su parte, desde Artiborain señalan que no es cierto que ellos rechazaran los términos de la propuesta al considerar que aquel intento de acercamiento quedó incompleto. «La propuesta la fuimos trabajando con Medio Natural y con Vertebración del Territorio pero faltaba un informe jurídico de Patrimonio para poder redactar y firmar el acuerdo», destaca el presidente de la entidad, Agustín Montero, que lamenta que han pasado «muchos años y dos legislaturas» sin lograr avances para legalizar el proyecto.

Planes contra el fuego

Para ellos la situación les deja en una situación complicada, sobre todo por la falta de voluntad política para abordar el problema de la cesión y por los cambios legislativos en los últimos años, sobre todo los referidos a la ley de montes por las implicaciones que tiene estar habitando zonas regidas por planes especiales contra el fuego. «Los dirigentes hablan mucho de despoblación, pero a la hora de la verdad no se implican con lo que realmente se está haciendo sobre el terreno», señala Montero.

En todo este tiempo la asociación ha sumado, además, un nuevo núcleo rehabitado. Es el caso de Solanilla que recuperó su población ya en este siglo. Desde la entidad confían en que se pueda solucionar el problema y destacan lo mucho que se ha avanzado en el tiempo que han formado parte del paisaje, arrancando las viejas casas de la destrucción del olvido.

En los cuarenta años de recuperación de estos pueblos ya se han producido nacimientos de tercera generación y, como defienden, tienen y gestionan la única escuela pública del valle del Guarga, que depende del Ayuntamiento de Sabiñánigo y a la que acuden chavales de Artosilla, Solanilla, Gillué, Nocito, Aguilar, Bergua y Gésera.

Los residentes explican que el desarrollo de todos estos municipios no ha sido un camino fácil, con numerosos choques con las autoridades, la incomprensión de una parte del entorno y una notable falta de servicios. Al comenzar la revitalización llevaba todo varias décadas acumulando abandono y fueron los propios integrantes de la asociación los que tuvieron que abastecer de servicios, como luz, agua y alcantarillado a los municipios. «Se reconstruyeron y habilitaron gracias al trabajo colectivo», recuerdan.

s cuatro pueblos, asentados sobre terrenos públicos en la actualidad propiedad del Gobierno de Aragón, suponen un tipo especial de recuperación rural de la que forman parte una treintena de núcleos. La mayoría de las repoblaciones se produjeron en los ochenta, pero en los últimos 25 años se han sumado otros ocho pueblos a la lista. En ellos también se ha optado por tipologías de reversión variadas y entre ellos se encuentran Ascaso, dependiente de Boltaña, y con el prestigio de albergar la muestra de cine más pequeña del mundo. También tienen nuevos vecinos en sus calles otro Solanilla (en este caso en La Fueva), Morillo de Sampietro (Boltaña), Muro de Bellós (Puértolas), Bastarás (en Casbas de Huesca), San Martín de la Solana (Fiscal) y Yeba (Fanlo), además del Solanilla que forma parte de Artiborain.

