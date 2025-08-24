El impacto de la dana eleva al Bajo Aragón hasta el riesgo "importante" por tormentas este domingo

Si todo Aragón está bajo la amenaza de tormentas este domingo durante toda la tarde por la incidencia de una dana, es el Bajo Aragón es que focaliza los mayores riesgos meteorológicos. En esta zona la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha subido el nivel de aviso del amarillo a naranja a partir de las 14 horas, lo que implica un riesgo importante para personas vulnerables y bienes expuestos al fenómeno.

Según las previsiones de la agencia, podrían registrarse precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, pero lo que ha hecho subir un escalafón en su sistema de alertas es el granizo y las fuertes rachas de viento que llevarían asociadas.

El resto de la comunidad permanece sin cambios respecto a lo ya adelantado por la Aemet en días pasados. Todo Aragón, salvo Albarracín y Jiloca, permanecen bajo el aviso amarillo por lluvias, tormenta, posible granizo y fuertes vientos durante todo el domingo a partir del ecuador del día.

Pese a ello, el impacto de la dana tras el paso de una vaguada cerca de la península ibérica se espera que sea más leve de lo esperado a inicios de semana, según adelantaron los meteorólogos de eltiempo.es, aunque sí podrían registrarse precipitaciones fuertes de manera local.

Las temperaturas oscilarán en las capitales de provincia entre los 18 grados de mínima y los 32 de máxima de Huesca; los 14 y los 32 grados de Teruel y los 19 y 35 de Zaragoza.