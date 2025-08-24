España sufrió en agosto la ola de calor más intensa jamás registrada que en Aragón dejó 46 muertes por las altas temperaturas

La ola de calor que España ha padecido en agosto no solo ha sido una de las más largas de que se tiene constancia, sino que ya, oficialmente, se ha convertido en la más calurosa de la historia. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este domingo en un hilo de la red social X, donde ha cuantificado, de manera provisional, en 4'6 grados la anomalía registrada durante los 16 días que duró este episodio.

Rompe así el anterior hito, registrado en julio de 2022, de 4'5 grados, según los datos publicados por la agencia. En aquel mes se iniciaron dos olas de calor, una que duró 18 días -la segunda más extensa que tiene registrada la Aemet, solo por detrás de los 26 días de junio de 2015- y otra que comenzó el día 30 y se extendió durante 16 días, similar al episodio que acabamos de vivir.

Su crudeza quedó demostrado en un hecho: fueron los primeros 20 días de agosto más cálidos desde, "al menos", 1961 en España. Es la persistencia de las altas temperaturas lo que suelen señalar los expertos a la hora de analizar las olas de calor porque es lo que más afecta a la salud de las personas vulnerables y "aumenta el nivel del peligro de incendios", según señala Aemet en su hilo.

En este sentido, el período comprendido entre el 8 y 17 de agosto fue el conjunto de diez días consecutivos más cálido registrado en España desde, al menos, 1950. De los 20 períodos más cálidos, cinco corresponden a la reciente ola de calor y 15 se han vivido desde 2022.

A falta de apenas una semana para finalizar el mes, Aemet ya adelanta que "lo más probable" es que este agosto sea entre "uno de los cuatro más cálidos de la serie", que, precisamente, se concentran en los últimos años con la excepción del agosto de 2003.

121 muertes por calor en Aragón

El impacto del calor en la salud queda registrado en un dato. Hasta el momento, en Aragón se han producido 121 muertes atribuibles al calor durante el verano, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). De ellas, siete se produjeron durante la primera ola de calor, que apenas duró 4 días, entre el 28 de junio y el 1 de julio; y 46 se registraron en el episodio de agosto, que comenzó el día 3, aunque se da la particularidad de que no fue hasta seis días después cuando comenzaron a producirse fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas.

En el cómputo global de verano, la práctica totalidad de las muertes la han protagonizado mayores de 65 años (114 personas), cebándose especialmente entre los mayores de 85 años (88 muertes por las altas temperaturas).