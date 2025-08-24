La factura de Aragón para luchar contra el fuego: 49 millones al año en el operativo antiincendios, 33 en personal

El Gobierno de Aragón invierte 49 millones de euros al año en el operativo antiincendios. Según fuentes del Departamento de Hacienda e Interior del Ejecutivo aragonés, la factura para luchar contra las llamas en la comunidad autónoma se reparte, en términos generales, entre el pago al personal y el coste y mantenimiento de los vehículos y medios necesarios para poner coto al fuego.

Los bomberos forestales de Aragón trabajan los doce meses del año, una reivindicación histórica del colectivo que ha quedado recogida en el convenio firmado el pasado mes de mayo por la empresa pública Sarga, que emplea a 1.800 trabajadores en distintas tareas. Según recoge este último convenio, los salarios medios de los bomberos forestales de Aragón nunca están por debajo de los 2.000 euros, y varían notablemente en función de los complementos salariales y de la actividad que marcan los propios incendios, las emergencias, la realización de horas extra y las tareas que se desarrollan cada día.

La ampliación de los contratos a los doce meses del año implica un desarrollo mayor de las labores de prevención de incendios y de mantenimiento en los montes, además de contar con una plantilla más estable y con salarios más dignos. La contratación de las cuadrillas durante todo el año supone un coste adicional de 5 millones de euros al año para el Gobierno de Aragón, que ha continuado la senda iniciada por el Ejecutivo cuatripartito anterior, cuando comenzó la ampliación de las contrataciones a los miembros del operativo antiincendios.

El coste del operativo asciende a más de 49 millones de euros al año, de los que la empresa pública Sarga gestiona 33.721.241,35 euros para contratar a las brigadas terrestres y a las autobombas los doce meses del año. El resto se corresponde con el coste de los trabajadores del Departamento de Interior, Agentes de Protección de la Naturaleza, técnicos propios del Gobierno de Aragón y técnicos de apoyo al Grupo de Apoyo al Director de Extinción.

El desglose de partidas

Los medios aéreos que contrata el Ejecutivo aragonés para la extinción de incendios cuesta 4.158.172,54 euros, en un contrato de contratación de aeronaves que data de 2022 y que culminará en 2026. Además, el coste de la contratación de las brigadas helitransportadas es de casi 4,5 millones de euros y se invierten 60.000 euros al año, de media, para la construcción y el mantenimiento de las bases helitransportadas.

Asimismo, se destinan 150.000 euros cada año para la contratación de personal para la coordinación de medios aéreos y el mantenimiento de bases helitransportadas. En total, la cuantía asciende a 8.852.892,53 euros.

La gran parte de la tarta del operativo antiincendios se destina a la contratación de las brigadas terrestes y autobomberos, que asciende a 22.131.183,26 euros anuales. A esta cuantía se suman 89.963,74 euros para el mantenimiento de las autobombas. Así, el total asciende a 22.221.147 euros.

Los salarios de los bomberos forestales en Aragón Los salarios de los bomberos forestales en Aragón no bajan de los 2.000 euros al mes. Según fuentes del Departamento de Interior, un conductor de autobomba forestal cobra 2.233,95 € al mes en 12 pagas; un bombero forestal de la brigada helitransportada, 2.195,36 € al mes; y los bomberos forestales de brigadas terrestres, 2.068,35 €. A estas cuantías se añaden pluses como el de localización de los encargados de los incendios, de 62 euros al día.

Hasta completar los 33 millones que gestiona Sarga, el Departamento de Interior reserva algo más de un millón de euros para el mantenimiento o la adquisición de materiales. Una cuantía que, previsiblemente, subirá en el próximo presupuesto, ya que el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, anunció que el Ejecutivo aragonés reforzará el operativo con la compra de nuevos medios de extinción. "Desde el 1 de septiembre vamos a mejorar todo lo que podamos nuestro operativo y compraremos más medios de extinción", señaló Bermúdez de Castro.

El coste de apagar un incendio

En un verano marcado por los grandes incendios en España y en el que Aragón por ahora se ha salvado de los grandes fuegos, desde el Departamento de Interior del Gobierno de Aragón señalan que la extinción de un fuego puede costar de 16.000 a 400.000 euros, en función de su gravedad. Así, según indican estas fuentes, el coste de la extinción de un incendio pequeño, que requiera tan solo la intervención de tres brigadas terrestres, tres autobombas, una brigada helitransportada y un helicóptero medio durante un solo día de trabajo, costaría unos 16.000 euros. La factura estimada para la extinción de un incendio de grandes dimensiones, sin embargo, empieza a partir de los 400.000 euros.

En estos casos, además, al coste del operativo antiincendios concreto, se deben añadir los costes derivados del alquiler de alojamientos, la alimentación de los trabajadores, sus horas extra o la implicación de otros empleados externos al operativo habitual, así como la gasolina de los vehículos, entre otros conceptos.

Suscríbete para seguir leyendo