Así funciona el servicio de Farmacia del hospital Miguel Servet: Un ‘ejército’ de 100 personas y un lugar que no cierra nunca

La persiana no baja nunca en el Servicio de Farmacia del hospital Miguel Servet de Zaragoza. Mañana, tarde y noche la instalación está abierta y, para ello, requiere de una planificación «cuidadosa» que garantice la presencia de personal y de atención. «El servicio nunca se detiene y para que eso sea posible la organización es imprescindible», indica Herminia Navarro Aznárez, jefa de sección del Área de Pacientes Externos.

La plantilla está formada por un equipo multidisciplinar de más de 100 profesionales. «Las vacaciones del personal se organizan con mucha antelación, casi desde principios de año, y siempre se garantiza que haya un número suficiente de personas en activo para mantener la misma calidad asistencial durante todo el año», precisa Navarro.

La coordinación marca la forma de trabajar en el Servicio de Farmacia del Miguel Servet, abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. «El capital humano es el verdadero motor del servicio y la clave para que pueda responder a las crecientes demandas asistenciales, investigadoras y docentes», añade la especialista.

La actividad es muy diversa, dado que cuenta con áreas asistenciales y logísticas, pero en todas ellas la magnitud de la actividad es «creciente» por el volumen de pacientes que se atiende. Hay que tener en cuenta que se trata de un servicio donde, además de ofrecer una atención personalizada al paciente, el manejo del estoc de los medicamentos es fundamental para garantizar que sea un proceso seguro y de calidad.

«La reforma va a suponer un salto cualitativo en la manera de trabajar porque habrá espacios más amplios, modernos y mejor organizados, lo que se traducirá en una optimización de circuitos internos y una mayor capacidad de respuesta ante el aumento constante de pacientes», precisa Navarro. Solo en 2024, el servicio gestionó más de 85.000 dispensaciones, realizó 67.000 consultas de atención farmacéutica a más de 12.500 pacientes externos y atendió un consumo anual de fármacos superior a 123 millones de euros.

¿Y cómo es un día a día en el servicio? Más allá de la atención a los usuarios, el trabajo comienza con el abastecimiento de medicamentos al hospital, que son enviados por los proveedores. Una vez recepcionados, estos son almacenados para ser distribuidos mediante los diferentes sistemas de dispensación y distribución no solo a pacientes de todo el hospital, sino también a centros extrahospitalarios del sector sanitario.

Cada año, se preparan 53.500 medicamentos individualizados, incluyendo 17.000 mezclas intravenosas y 34.000 formulas magistrales. A esta intensa actividad, se suma la participación del servicio en investigación a través de los ensayos clínicos. Solo en 2024, se realizaron 235 en el hospital Miguel Servet con el área de Farmacia como «actor clave» en la gestión y el control de la medicación