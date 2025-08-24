La dana pasa de largo en Aragón a pesar de los avisos naranja y amarillo

Con la vista puesta en el cielo se ha levantado Aragón, pero los registros pluviométricos no han supuesto ningún quebradero de cabeza. Y es que la comunidad ha estado bajo la amenaza de tormentas a lo largo de toda la tarde de este domingo por la incidencia de una dana para la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había pronosticado un mayor impacto en el Bajo Aragón, donde se activó el aviso naranja. Pero, según los datos de la Aemet, en esta comarca turolense apenas se han registro 2,4l/m2 en su capital, Alcañiz. Otros municipios de la comunidad como Bailo, Aínsa y Astún han registrado 14,4, 4,8 y 4 litros, respectivamente.

Según las previsiones de la Aemet, se podrían registrar precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, pero lo que hizo subir un escalafón en su sistema de alertas fue el granizo y las fuertes rachas de viento que llevarían asociadas. Pero no se han dado. El resto de la comunidad, por su parte, ha permanecido sin cambios respecto a lo ya adelantado por la Aemet en días pasados. Todo Aragón, salvo Albarracín y Jiloca, estuvieron bajo el aviso amarillo por lluvias, tormenta, posible granizo y fuertes vientos durante todo el domingo a partir del ecuador del día.

Las temperaturas oscilaron en las capitales de provincia entre los 18 grados de mínima y los 32 de máxima de Huesca; los 14 y los 32 grados de Teruel y los 19 y 35 de Zaragoza. Por localidades, Quinto registró la mayor temperatura con 37,2ºC, superior a los 36,4ºC de La Almunia de Doña Godina, los 36,2ºC de Calatayud o los 36,1ºC de Híjar o de Ejea de los Caballeros.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que este lunes España se cubra de nubes que dejen chubascos y tormentas localmente fuertes en Pirineos y determinadas zonas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en los cuadrantes sudoeste y nordeste, sin grandes cambios en el resto.

En concreto, la Aemet ha emitido un aviso nivel amarillo a partir de las 14.00 horas y hasta las 22.00 horas en Gúdar, el Maestrazgo y el Bajo Aragón ante el riesgo se que se registren precipitaciones que dejen acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora que pueden venir acompañados de granizo.

Además, se pronostica la presencia de una dana al sudoeste de la Península con incertidumbre acerca de su trayectoria, aunque se espera que la reabsorba la circulación general. En esta misma línea, la Aemet apunta que estas tormentas pueden ser localmente fuertes en Pirineos, así como en otras zonas de Aragón, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y las islas Baleares. Las temperaturas aumentarán en los cuadrantes sudoeste y nordeste, las máximas descenderán en Canarias y no se pronostican grandes cambios en el resto. Así, podrían superarse los 35 grados en el Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro.