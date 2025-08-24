Litago recupera el tradicional dance que perdió hace más de un siglo

Una joya del patrimonio inmaterial ha renacido en las faldas del Moncayo. Los vecinos de Litago, un pueblo del somontano que perdió su tradicional dance local en los albores del siglo XX, han recuperado la música y las mudanzas que durante generaciones sirvieron como manifestación pública de fe en honor a su patrón, San Sebastián.

En la tarde de este domingo, tras finalizar la tradicional entrega de insignias a los cofrades, los 16 primeros danzantes en más de cien años han bailado al son de la dulzaina y el tambor como lo hicieron tantas generaciones de litagueros antaño. La representación hace germinar una semilla plantada por varios munícipes que han presentado batalla contra el olvido de la memoria colectiva. Y aunque de momento solo ha incluido un primer extracto (una contradanza y unas jota, a las que se suman unas cortesías), el pueblo ha retomado una tradición perdida que se completará a futuro con el teatro que siempre acompañaba a los dances y sus protagonistas tradicionales, como el rabadán, el mayoral, el ángel, el diablo, y en las localidades moncaínas, ese arlequinado personaje conocido como cipotegato.

Es la historia de la recuperación del dance de Litago una cuestión colectiva, «una suma de voluntades», dicen los promotores de esta iniciativa cultural a la que se han sumado jóvenes y no tan jóvenes de este pueblo de apenas 190 habitantes. Un vecino de la localidad, José Manuel Lamana, llevaba lustros tratando de recuperar las melodías perdidas en algunas viejas partituras que guardaban otros conciudadanos, como Jesús Peralta. «Siempre hemos escuchado a nuestros abuelos hablar del dance, de lo bonito que era y lo que unía al pueblo. Esperamos que sea una tradición que se pueda asentar», señala Lamana, que se ha encargado de enseñar el dance a los participantes.

La partitura estaba escrita para bombardino, por lo que se hacía imperativo encontrar a alguien que pudiera transportarla a una tonalidad acorde a la dulzaina, instrumento principal de las mudanzas junto al tambor.

Un traje tradicional de una danzante de Litago, datado del año 1900. / EL PERIÓDICO

La semilla empezó a germinar cuando Luis Miguel Bajén, fundador de Biella Nuei, asumió el encargo y puso a disposición de la asociación las músicas. Por ahora, se han logrado grabar tres mudanzas y recuperar siete piezas, casi la mitad de todas las disponibles, interpretadas este domingo por Dulzaineros del Bajo Aragón.

Mientras tanto, se constituyó la Asociación Danze de Litago, que sirvió de entidad coordinadora para la recuperación patrimonial con el apoyo del ayuntamiento y conocidos del ámbito patrimonial del somontano del Moncayo.

El dance se compone de una parte bailada, con danzas de palos y cintas, y otra teatral, en la que personajes como el rabadán, el mayoral, el ángel o el diablo representan, a grandes rasgos, un enfrentamiento entre el bien y el mal. «Eran una manifestación pública de fe que tenía parte de ritual, de veneración a las divinidades, pero también una especie de crítica sociopolítica de las relaciones que existían en el pueblo», apuntan Fernando Gabarrús y Diago Lezaun, que se han encargado de brindar la música de esta primera representación.

El cuadro de Valeriano Bécquer en el que se retrata una escena en el Moncayo, posiblemente en Litago, y donde se aprecia un danzante. / EL PERIÓDICO

Sin embargo, una de las cuestiones más curiosas está en la otra joya del patrimonio cultural de la localidad. Existe una obra pictórica de Valeriano Bécquer, titulad El presente, fieste mayor en Moncayo la víspera del Santo patrono, en la que se observa una escena típica del siglo XVII, en el campo, donde hay un danzante. Pues bien, en Litago andan convencidos de que la escena tiene lugar en este municipio, y así se lo quieren demostrar al Museo del Prado. De hecho, el danzante porta un bastón de mando en su mano... muy similar al que todavía se puede ver en el Ayuntamiento de Litago.

Además, en el salón de plenos del consistorio se conserva un traje típico del dance, datado del año 1900, que podría servir para recuperar en los próximos años la vestimenta tradicional. El primer paso está dado, y aunque los litagueros se han volcado en llevar a cabo esta difícil empresa, lo cierto es que no ha sido sencillo recuperar la tradición. Vecinos de toda índole y edad se han visto inmersos en un viaje cultural en el que para muchos era su primera vez en el mundo del dance. La mayoría no residen de forma habitual en el pueblo, aunque sus raíces les motivaban a iniciar el camino para reconectar con el arraigo de la sangre. El reto está ahora en consolidar la tradición, algo para lo que se requiere compromiso e incluso aprendizaje de los instrumentos.

Litago se suma de este modo a una lista de localidades moncaínas que han sabido recuperar poco a poco su patrimonio histórico. Sigue así los pasos de Alcalá de Moncayo, Ambel, Albeta, Bulbuente y otros pueblos donde la tradición se ha consolidado.