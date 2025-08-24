El operativo antiincendios de Aragón culmina las labores de perimetración del incendio de Castilla y León antes de regresar

Este domingo han intervenido en la zona de Prado del Rey y otra en Casasuertes, ambas en el incendio forestal de Barniedo de la Reina

Parte del operativo aragonés, este domingo, trabajando en la zona.

Parte del operativo aragonés, este domingo, trabajando en la zona. / Infoar

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El tercer y último convoy del dispositivo Infoar del Gobierno de Aragón desplazado a Castilla y León regresará mañana lunes a Aragón tras varios días de trabajo en la comunidad.

Durante la jornada de este domingo, parte de los 30 efectivos aragoneses han intervenido en la zona de Prado del Rey y otra en Casasuertes, ambas en el incendio forestal de Barniedo de la Reina. Las dos brigadas terrestres, apoyadas por un APN liberado y técnicos del operativo, han realizado labores de perimetración del incendio.

Se han tratado de "tareas especialmente exigentes", según fuentes del Gobierno de Aragón, debido a que se desarrollaban en una zona remota y de gran altitud, lo que ha requerido "un esfuerzo físico notable". Finalmente, se ha logrado asegurar y perimetrar el área afectada.

Por su parte, la brigada helitransportada de Calamocha ha trabajado en la zona de Casasuertes, donde ha llevado a cabo quemas técnicas en un sector reactivado con el objetivo de contener el avance del fuego. En este mismo punto también han intervenido las dos autobombas desplazadas desde Aragón, aunque la complejidad del terreno ha limitado su operatividad.

Este convoy se incorporó el pasado jueves a las labores de extinción en Castilla y León y está compuesto por dos brigadas terrestres, dos autobombas, la brigada helitransportada de Calamocha —con su helicóptero—, tres técnicos (uno de ellos del GADEX) y dos capataces.

El operativo antiincendios de Aragón culmina las labores de perimetración del incendio de Castilla y León antes de regresar

Los 25 años del éxodo ecuatoriano a Aragón: "Estamos viviendo la vida que a nuestros padres les hubiera gustado tener"

El XXVI Descenso Internacional del Cinca alcanza un nuevo récord de participación con más de 600 deportistas

Parece Tailandia, pero es Aragón: el pueblo 5 veces más barato que un país asiático tiene pozas turquesas en mitad de la naturaleza

El impacto de la dana eleva al Bajo Aragón hasta el riesgo "importante" por tormentas este domingo

Lluvia, granizo y rachas fuertes de viento: una dana llena de avisos por tormentas casi todo Aragón

España sufrió en agosto la ola de calor más intensa jamás registrada que en Aragón dejó 46 muertes por las altas temperaturas

El tranvía de Zaragoza sufrirá una importante afección a partir del próximo martes: estos son los motivos

