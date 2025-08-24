Parece Tailandia, pero es Aragón: el pueblo 5 veces más barato que un país asiático tiene pozas turquesas en mitad de la naturaleza

En la lista de destinos pendientes de muchos viajeros se encuentran las playas cristalinas y la jungla de un verde imposible de Tailandia. Parece mentira que con solo dirigirnos al noreste peninsular, en un pueblo de interior, podamos encontrar paisajes de ese calibre (y sin romper la cartera).

A los pies de los Puertos de Beceite, este municipio aragonés lo tiene todo. Desde la naturaleza que aguarda en su parque natural hasta las joyas arquitectónicas de su casco antiguo medieval, Beceite es el destino económico (y exótico) que nos espera hoy.

Qué ver en el pueblo de Beceite

Cinco portales dan acceso a un casco urbano medieval custodiado por torreones defensivos que suenan a guerras de otra época. La lonja gótica del siglo XV, con sus arcos ojivales, preside la plaza, mientras que la iglesia parroquial de San Bartolomé combina la monumentalidad barroca —portada con columnas salomónicas— con la historia templaria de su capilla, que se ha conservado desde el siglo XII.

En cada esquina aguardan testimonios de su pasado: la ermita renacentista de Santa Ana, la antigua cárcel conocida como “la presoneta”, el Palau o la Fuente de Cabrera, uno de los escenarios más célebres de las guerras carlistas.

El encanto natural de Beceite, una postal tailandesa en España

El paisaje que rodea Beceite es un mosaico de sierras calcáreas, gargantas y bosques que se extienden por tres provincias —Teruel, Tarragona y Castellón— formando el macizo de los Puertos de Beceite. La culpa de esta orografía la tienen los cuatro ríos —Matarraña, Ulldemó, Algás y Pena— que atraviesan su término municipal, dibujando estrechos, saltos y pozas de un azul turquesa que contrasta con el verde de la vegetación y el ocre de las rocas. Aquí, a pesar de encontrarnos en in terior, el clima es húmedo, lo que favorece la formación de una suerte de bosque que evoca el trópico.

Las rutas en la naturaleza desde Beceite

La ruta del Parrizal

Uno de los itinerarios más célebres es la Ruta de las Pasarelas del Parrizal. Tras un tramo inicial de 800 metros de camino peatonal, el viajero avanza por pasarelas de madera suspendidas sobre el río Matarraña, evitando el contacto directo con el agua pero siempre manteniéndolo a la vista. A medio camino aguarda uno de los espectáculos naturales más singulares de Aragón: los Estrets del Parrisal, un cañón de 200 metros de longitud, con paredes verticales de 60 metros separadas apenas por un metro y medio. En verano es necesario adquirir entrada para regular el acceso y preservar el entorno.

La ruta de las pozas

Si lo que se busca es un baño, la respuesta está en La Pesquera. Este espacio natural, formado por el curso del río Ulldemó hasta su confluencia con el Matarraña, es un conjunto de piscinas naturales (aquí las llaman tolls) rodeadas de vegetación y paredes de roca conglomerada. Nombres como Toll de l’Olla, del Caje o de Pablet son sinónimo de aguas transparentes y de un color que no desentonaría en Koh Phi Phi.

El pantano de Pena

El embalse de Pena, alimentado por el río que le da nombre, ofrece otra cara del agua en Beceite. Además de venir a darse un baño, es posible venir aquí a caminar, con senderos como el que rodea el pantano (8,5 km) y el que se dirige a la cercana ermita de Sant Miquel de Espinalvà.