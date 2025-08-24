Patrimonio en riesgo: el pueblo viejo de Belchite entra en la lista roja de Hispania Nostra

El pueblo viejo de Belchite ha entrado en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. La asociación ha incluido este verano al conjunto histórico aragonés por «su estado de conservación crítico» y lamenta «los 80 años de abandono» que ha sufrido el patrimonio en la zona. La inclusión en esta lista llega apenas medio año después de que la organización World Monuments Found, que en enero presentó la lista de enclaves históricos en riesgo de desaparición y por primera vez añadía al pueblo viejo de Belchite.

Hispania Nostra explica en su página web las razones por las que ha incorporado recientemente este bien patrimonial a su lista de infraestructuras en riesgo de desaparición. «Muchas estructuras están en riesgo de derrumbe inminente y estudios alertan de que en veinte años podrían desaparecer los principales monumentos y todo el casco urbano», alarman desde la organización.

Se pone de ejemplo la iglesia del Convento de San Rafael, con la fachada que se encuentra separa del resto del edificio, que «se sostiene apenas con puntales, mostrando grietas y pandeo». La organización señala que otros espacios presentan en estos momentos «muros colapsados, bóvedas hundidas y orificios por accesos no controlados».

«Esto compromete la seguridad de visitantes y trabajadores, y amenaza estructuras como la iglesia de San Agustín», aseveran desde Hispania Nostra. Los análisis de la institución en defensa del patrimonio se completan señalando otras causas naturales de difícil previsión: «A ello se suman los efectos del clima, como la borrasca Filomena, que agravó los daños».

Desde Hispania Nostra animan a que se trabaje por la conservación del pueblo viejo de Belchite. En la organización lo ven como «un lugar con un fuerte valor simbólico y cultural». «Es un testimonio de la barbarie de la guerra, del olvido institucional y del que corren los bienes patrimoniales cuando no se acompañan de políticas activas de conservación», critican en Hispania Nostra, que lamenta que «en lugar de consolidarse como una ruina estable desde la cual interpretar la historia», el pueblo viejo de esta localidad zaragozana se ha convertido en «un conjunto que se ha dejado desmoronar» y que los estudios consideran «amenazado con su completa desaparición».

Hispania Nostra resume que la inclusión del espacio «que invita a la paz y el aprendizaje» se debe llevar a cabo porque «sus vestigios permiten comprender la tragedia de la guerra y aprender de ella, con un gran potencial educativo». «Diversos expertos lo señalan como enclave clave para fomentar una cultura de paz», insisten desde la organización, donde defienden que la conservación del pueblo viejo de Belchite «trasciende lo patrimonial» y puede convertirse en «una herramienta para la educación y la reconciliación». «Belchite no solo es ruina, es memoria, advertencia y legado para el futuro», concluyen en la asociación patrimonial.

La incorporación a la lista roja de Hispania Nostra hace que Aragón acumule ya 146 enclaves históricos dentro de esta poco honrosa enumeración. Por provincias, la de Zaragoza es la que acumula más lugares en riesgo, con hasta 70 enclaves. En Huesca son 49 los espacios incorporados a la lista roja, mientras que en Teruel tan solo hay 27 espacios apuntados en esta categoría.

World Monuments Found

En enero de 2025, la organización World Monuments Found ya advirtió de los riesgos que corre el pueblo viejo de la localidad zaragozana. Varios representantes de la asociación viajaron hasta Belchite y explicaron ante los medios de comunicación que los restos que se conservan pueden desaparecer en menos de veinte años si no se interviene y se reduce el ritmo del deterioro.

La inclusión en la lista de WMF tiene dos objetivos: poner de relieve «los graves problemas de conservación de este rico patrimonio cultural» y, a través de su conservación, apoyar el turismo sostenible en la comunidad.

Desde WMF evidencian que tras 80 años de abandono, las estructuras que quedan del viejo pueblo «necesitan una conservación urgente», puesto que aunque el lugar fue protegido con una valla para evitar actuaciones vandálicas, muchas estructuras de gran importancia histórica y arquitectónica «se enfrentan un derrumbe inminente».

No solo fue el pueblo viejo de Belchite el incorporado a la lista de WMF a comienzos de año. También se añadieron el casco urbano histórico de Gaza, la casa del Maestro en Kiev, la costa swahili en África o la ciudad antigua de Antioquía en Turquía. Y también los vestigios de la presencia humana en la Luna.