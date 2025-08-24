El pueblo de 200 habitantes que parece la Capadocia turca pero está a menos de una hora de Zaragoza

El viajero que quiera descubrir esta maravilla de la naturaleza puede arrancar esta ruta para descubrir la Capadocia aragonesa en Valpalmas, pueblo de menos de 200 habitantes atravesado de norte a sur por el barranco de Barluenga. Este municipio cuenta con un interesante patrimonio arquitectónico, de entre el que destacan sus casas señoriales y la iglesia de San Hipólito, que data del siglo XVIII.

Tras una primera incursión por los alrededores, llega el momento de descubrir los Aguarales de Valpalmas, también conocidos como Aguarales de Valdemilaz. En un terreno conocido como 'badlands' debido a sus características áridas llegamos a esta maravilla de gran interés geológico.

El paisaje de los Aguarales de Valdemilaz se ha tallado gracias a un proceso de erosión conocido como 'piping', que disuelve la roca en el subsuelo creando tuberías y pequeños abarrancamientos que le imprimen esas formas rodeadas de magnetismo y que se conocen como chimeneas de hadas.

Aguarales de Valdemilaz / Istock / Javier Sanz Mairal

En España se pueden encontrar este tipo de chimeneas en algunos enclaves del valle del Ebro (desde los Aguarales de los que hablamos hasta Las Señoritas de Arás, otro capricho geológico en Biescas) así como en el conocido como Paisaje Lunar de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife.

El explorador que quiera descubrir esta maravilla geológica debe viajar hasta la carretera que une Valpalmas con Piedratajada. Allí encontrará una pista de un par de kilómetros que se puede recorrer tanto en coche como a pie para disfrutar de una interesante caminata en un entorno único.

En definitiva, si te apasionan estas formaciones geológicas de formas imposibles, no hace falta que visites otros países, ya que a menos de una hora de Zaragoza nos encontramos con la Capadocia aragonesa que nada tiene que envidiar a la turca.

Además de pasear por Valpalmas, el viajero que quiera descubrir la Capadocia aragonesa tiene mucho que descubrir en el entorno, ya que hay infinidad de castillos (Obano, Yecra o Artasona, por ejemplo), monasterios como el de Nuestra Señora de Monlora e, incluso, una estación abandonada en Piedramorrera de lo más sugerente y perfecta para sacar unas cuantas instantáneas.