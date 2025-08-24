El pueblo más romano de Aragón que posee una torre mudéjar Patrimonio de la Humanidad

Los vestigios de Roma -no la actual, sino la Roma de los cónsules, las legiones y el Senado- en Aragón son innumerables. La comunidad posee cuantiosos yacimientos arqueológicos romanos que da muestra de su fuerte presencia en lo que hoy es el territorio aragonés.

La romanización fue mucho más allá de la fundación de ciudades como la propia Zaragoza, (Caesaraugusta), Huesca (Osca) o Tarazona (Turiaso), estableciéndose en otros enclaves que durante décadas han servido para conocer y rastrear la huella de aquella Roma que un día dominó todo el Mare Nostrum. Ejemplos no faltan: Bílbilis, Celsa o Contrebia Belaisca son solo algunos ejemplos.

El apartado cultural tampoco escapó al asentamiento romano en el territorio durante varios siglos, influyendo en la toponimia, ordenación de ciudades o infraestructuras en la región.

El pueblo más romano

Hay localidades en Aragón donde es más fácil que en otras encontrar y datar su origen. No es el caso de Romanos, en la comarca del Campo de Daroca. No hay que echarle demasiada imaginación para sospechar que la fundación de este pueblo que hoy, según datos de 2024 del INE, suma apenas 145 habitantes censados.

Ocupada durante siglos por los musulmanes, jugó un papel importante durante la llamada Reconquista y, posteriormente, en las guerras entre los reinos de Aragón y Castilla.

Dependió administrativamente de Daroca hasta 1248, cuando Jaime I la emancipó y la integró en la sesma de Langa, una división territorial que, en este caso, integraba un conjunto de aldeas de la zona con una administración común de sus bienes. En este caso, eran 12 los núcleos que integraban esta sesma: Badules, Cariñena, Cosuenda, Cucalón, Langa, Lechón, Mainar, Romanos, Torralbilla, Villadoz, Villahermosa y Villarreal.

Campo Romanos / Turismo Aragón

Y con este estatus continuó hasta 1838, momento en el que se disolvió tras la muerte de Fernando VII y la reorganización territorial del periodo isabelino.

Patrimonio Mundial por la Unesco

Uno de los principales atractivos de Romanos es su torre mudéjar, uno de los ejemplos del gótico-mudéjar en España. No en vano, esta torre de su iglesia parroquial de San Pedro Apóstol (datada en los siglos XV-XVI) es Patrimonio Mundial por la Unesco al considerarla -al igual que otros ejemplos de este estilo presentes en Aragón- como una "manifestación artística única en el mundo" que no forma parte ni de la cultura occidental europea ni de la cultura islámica, "sino que es resultado de una situación social, política y cultura determinada producida en un entorno y una época concreta".

Una de sus principales características es su decoración, donde se aprecian prácticamente todos los adornos que se utilizaban en la época con la geometría del ladrillo, a excepción de la cerámica. Dentro del templo, se pueden contemplar retablos de los siglos XVI, XVII y XVIII.

También de increíble belleza es su ermita dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, una fuente y un molino de época romana y varios peirones: el de la Virgen del Pilar y el de San Antonio de Padua.