El pueblo más romano de Aragón que posee una torre mudéjar Patrimonio de la Humanidad
Esta pequeña población ubicada en la provincia de Zaragoza posee en la actualidad 145 habitantes censados
Los vestigios de Roma -no la actual, sino la Roma de los cónsules, las legiones y el Senado- en Aragón son innumerables. La comunidad posee cuantiosos yacimientos arqueológicos romanos que da muestra de su fuerte presencia en lo que hoy es el territorio aragonés.
La romanización fue mucho más allá de la fundación de ciudades como la propia Zaragoza, (Caesaraugusta), Huesca (Osca) o Tarazona (Turiaso), estableciéndose en otros enclaves que durante décadas han servido para conocer y rastrear la huella de aquella Roma que un día dominó todo el Mare Nostrum. Ejemplos no faltan: Bílbilis, Celsa o Contrebia Belaisca son solo algunos ejemplos.
El apartado cultural tampoco escapó al asentamiento romano en el territorio durante varios siglos, influyendo en la toponimia, ordenación de ciudades o infraestructuras en la región.
El pueblo más romano
Hay localidades en Aragón donde es más fácil que en otras encontrar y datar su origen. No es el caso de Romanos, en la comarca del Campo de Daroca. No hay que echarle demasiada imaginación para sospechar que la fundación de este pueblo que hoy, según datos de 2024 del INE, suma apenas 145 habitantes censados.
Ocupada durante siglos por los musulmanes, jugó un papel importante durante la llamada Reconquista y, posteriormente, en las guerras entre los reinos de Aragón y Castilla.
Dependió administrativamente de Daroca hasta 1248, cuando Jaime I la emancipó y la integró en la sesma de Langa, una división territorial que, en este caso, integraba un conjunto de aldeas de la zona con una administración común de sus bienes. En este caso, eran 12 los núcleos que integraban esta sesma: Badules, Cariñena, Cosuenda, Cucalón, Langa, Lechón, Mainar, Romanos, Torralbilla, Villadoz, Villahermosa y Villarreal.
Y con este estatus continuó hasta 1838, momento en el que se disolvió tras la muerte de Fernando VII y la reorganización territorial del periodo isabelino.
Patrimonio Mundial por la Unesco
Uno de los principales atractivos de Romanos es su torre mudéjar, uno de los ejemplos del gótico-mudéjar en España. No en vano, esta torre de su iglesia parroquial de San Pedro Apóstol (datada en los siglos XV-XVI) es Patrimonio Mundial por la Unesco al considerarla -al igual que otros ejemplos de este estilo presentes en Aragón- como una "manifestación artística única en el mundo" que no forma parte ni de la cultura occidental europea ni de la cultura islámica, "sino que es resultado de una situación social, política y cultura determinada producida en un entorno y una época concreta".
Una de sus principales características es su decoración, donde se aprecian prácticamente todos los adornos que se utilizaban en la época con la geometría del ladrillo, a excepción de la cerámica. Dentro del templo, se pueden contemplar retablos de los siglos XVI, XVII y XVIII.
También de increíble belleza es su ermita dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, una fuente y un molino de época romana y varios peirones: el de la Virgen del Pilar y el de San Antonio de Padua.
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel
- Lluvia, granizo y rachas fuertes de viento: una dana llena de avisos por tormentas casi todo Aragón
- Esta será la novedad de la Ofrenda de Flores de 2025
- Los pueblos de Aragón se quedan sin oficios tradicionales: 'La fontanería o la albañilería se fortalecen si el pueblo tiene vida
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- La Vuelta a España llega a Zaragoza: estas son las zonas cortadas y en las que no se podrá aparcar
- Reabre una querida terraza del barrio Las Fuentes con una curiosa apuesta: 'Lo daban por perdido