Una ruta perfecta para hacer con niños está en Aragón: discurre entre estrechos y cascadas

Aragón tiene grandes tesoros, algunos de ellos muy conocidos, pero otros que no lo son tanto. En Teruel hay un paraíso en un Parque Natural que es una maravilla. Un oasis de naturaleza y una ruta sencilla que se puede hacer con niños perfectamente tanto por desnivel como por dificultad. Y, por supuesto, por la belleza del entorno.

Se trata de los Estrechos del río Ebrón, entre Tormón y El Cuervo, en Teruel. Es una ruta de seis kilómetros que tomará un poco más de dos horas en llevarse a cabo, aunque todo dependerá de las paradas para descansar, reponer fuerzas y para disfrutar del entorno. Aunque como está dividida en dos partes puedes hacer solo una.

Y un aviso muy importante, al tratarse de una ruta que discurre muy cerca del río se desaconseja totalmente hacerla en caso de lluvias recientes o previsión de ellas para evitar desbordamientos y cauces peligrosos.

El camino comienza en el merendero Pozo de la Olla. El primer tramo es el más agradable para las piernas, ya que discurre por el río y sin desnivel con puentes, plataformas metálicas y escaleras para seguir la ruta sin problemas, aunque con la precaución necesaria en caso de suelo mojado. Todo ello mientras estás en los estrechos y contemplando el agua limpia y cristalina.

Así hasta llegar a la zona más bonita, que son tanto las pasarelas como las escaleras instaladas directamente en las paredes del estrecho y que discurren por encima del río Ebrón.

Estrechos del río Ebrón / Istock / estivillml

Hasta aquí la primera parte, puedes dar la vuelta o continuar la ruta hasta la cascada de Calianto, que tiene la dificultad del desnivel, de más de 200 metros. Aquí podrás contemplar varios miradores e ir ganando otro tipo de vistas, ya que pasarás de estar en pleno río a verlo desde arriba. Así hasta llegar a la cascada de Calicanto, que tiene unos 20 metros de altura.

Ahora bien, como la ruta es lineal tendrás dos opciones. Una es dar la vuelta y recorrer el camino hacia atrás por las pasarelas o llegar al pueblo de Tormón.

Un truco que hacen muchas personas es darse la vuelta antes del comienzo del desnivel, regresar al coche y circular de El Cuervo a Tormón, ya que desde las afueras de este último pueblo se puede llegar a la cascada en tan solo unos minutos.