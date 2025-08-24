Vuelta al cole en Aragón: Caneto resiste otro curso más

Las llamas quemaron sus sillas, sus mesas, su aula. Era diciembre de 2024 cuando se incendió la estufa de madera que calentaba las clases de la escuela O Chinebro de Caneto, un pequeño colegio de cabañas de madera situado en este núcleo perteneciente a La Fueva. Heridos, por suerte, no hubo, pero este espacio quedó inservible y se perdieron otros recursos como el sistema de calefacción. Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) comparten que la situación desde entonces no ha mejorado mucho, pero Caneto se mantiene fuerte y este septiembre iniciarán el curso, al menos, 19 alumnos. Otros cuatro más podrían hacerlo, aunque su solicitud todavía está pendiente de tramitarse porque la hicieron fuera de plazo. Sumarían así un total de 23 estudiantes, que son los mismos del curso pasado.

Peña Pérez, representante de las familias de O Chinebro, retrocede a mayo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictó, por solicitud de la AMPA, que los alumnos podían volver a las aulas tras haber recibido clase durante unos meses en otros locales del pueblo. Peña explica que, además de la vuelta, el TSJA reactivó también las medidas contracautelares que había dictado en enero de 2024, cuando volvió a utilizarse el aula que había sido cerrada por Educación de forma sorpresiva en noviembre de 2023 por no estar legalizada. «Eso significaba que se tenían que acometer unas medidas para mejorar la situación de las aulas», concreta.

Peña recuerda que ya en enero de 2024, cuando se dictaron por primera vez las contracautelares, las familias presentaron «sin obligación alguna» un calendario de mejoras que se ofrecían a hacer ellas mismas y otras que solicitaban a la Administración porque iban más allá de sus posibilidades. Sin embargo, expone que esta segunda parte «se ha quedado sin acabar».

Seis meses antes del incendio, en junio de 2024, los servicios jurídicos de la DGA y las familias de O Chinebro llegaron a un acuerdo y se suspendió el procedimiento judicial del TSJA. Según indica Peña, las familias acometieron las mejoras a las que se habían comprometido, pero no así el resto de partes implicadas. «Al finalizar el curso (2024-2025) volvimos a dirigirnos a la Sala de lo Contencioso Administrativo para explicar lo que habíamos hecho y para solicitar que, por favor, se realizara lo que quedaba», recuerda.

Y esto que faltaba, y sigue sin estar ocho meses después del incendio, es según detalla Peña el sistema de calefacción, el aislamiento de las aulas, los baños de adultos y el sistema de depuración de la red de saneamiento. «Desde la AMPA limpiamos la zona quemada y arreglamos lo que tenía que ver con señalización de emergencias, con los extintores, la marca de peldaños...», cita entre otras medidas, y añade: «Acciones con un coste que podíamos asumir».

Y este no es el único frente abierto en Caneto. Pendiente queda todavía la regularización definitiva de la escuela. Ya en mayo se iniciaron gestiones entre Educación y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que es titular de la parcela, para poder venderla al Ayuntamiento de La Fueva, del que depende Caneto. Su alcalde, Jesús Castillón, explica que mañan se celebrará un pleno sobre la adquisición del terreno por parte del consistorio. «Nosotros (Por la Fueva, tres electores) votaremos a favor, pero no sabemos que harán ni el PSOE (dos electores) ni el PP (dos electores)», señala, y añade: «Lo lógico sería que todos votáramos que sí».

Castillón es consciente de que, en el caso de que la votación salga a favor, el proceso será largo y llevará sus trámites. Pero considera necesario que el terreno pase a ser propiedad municipal para poder ofrecer un buen servicio educativo, bien sea reparando las aulas o incluso con la construcción de una nueva escuela.

Lo que el alcalde tiene claro es que, en estos momentos, «no se puede volver a las aulas» con la situación que presentan. «Ahora mismo, lo que hay no vale para el invierno. Es imposible», afirma, y añade: «Este curso sobreviviremos como podamos». La sensación, dice Peña, es «de mucha impotencia».