El XXVI Descenso Internacional del Cinca alcanza un nuevo récord de participación con más de 600 deportistas

Más de 600 palistas han participado este domingo en la XXVI edición del Descenso Internacional del Cinca, cifra que supone un nuevo récord de participación. La prueba deportiva ha reunido a deportistas profesionales y también populares de 28 clubes y cinco países distintos. Con la misma culmina un fin de semana que ha sido ajetreado en el Bajo Cinca, con una importante repercusión económica para los negocios de la zona.

Las aguas del río Cinca en Fraga se han poblado de un variado colorido de chalecos, cascos, piraguas y palas desde las 9.30 horas, cuando se ha marcado la salida de los cerca de 200 deportistas de la competición oficial. Han sido ellos los primeros en afrontar los 19 kilómetros que separan la salida del embalse de Mequinenza.

Gracias a los chips geolocalizadores que ha entregado la organización para cada embarcación participante, el desarrollo de la prueba se ha podido seguir a kilómetros de distancia. La medición oficial indicaba que, a la hora de salida, el cauce del río presentaba 98 centímetros y 15 centímetros cúbicos, datos ideales para una competición de estas características, a juicio de los expertos en la materia en una mañana ideal para apretar los dientes y vaciarse con los remos por una de las posiciones de privilegio en la meta.

A la primera tanda de 200 concursantes profesionales le ha seguido, a los diez minutos, los cerca de 400 participantes populares, que se han abalanzado con entusiasmo sobre sus embarcaciones para avanzar a toda prisa por las aguas del río. Los había debutantes e inexpertos, pero también muchos repetían experiencia o son ya habituales para una prueba que cada año se supera y repercusión.

Como medidas de protección, alrededor de la fiesta deportiva se ha desplegado un importante dispositivo de seguridad formado por 400 efectivos que contaba con un Puesto de Mando Avanzado de agentes de la Guardia Civil, Bomberos de la Duputación Provincial de Huesca (DPH), personal de Cruz Roja Aragón, de la Comarca, voluntarios de Protección Civil del Bajo Cinca, así como el helicóptero del 112 Aragón.

Entre los vencedores, los hermanos Haritz y Asier Aizpurua, del Itxas-Gain Zumaiako, que han logrado imponerse en la categoría masculina sénior de K-2 pese a haber volcado nada más salir. Sin embargo, gracias a la fuerza ya su juventud -tienen 20 y 18 respectivamente- han logrado remontar y hacerse con el triunfo.

Entre los premios para los ganadores, y como avituallamiento para todos los participantes, el Bajo Cinca ha presumido de su gran riqueza frutícola con raciones generosas de sandía, paraguayos e higos, entre otras frutas, en una jornada que ha rematado unos días intensos durante los que los comercios y negocios hosteleros de la comarca han acogido de muy buen grado el tirón popular de una prueba deportiva que va más a allá de la pura competición y que se ha convertido desde hace años en un acontecimiento social.