Agricultura en Aragón: estos son los nuevos municipios que podrán pedir ayudas por las tormentas de junio

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha aprobado la Orden AGA/1034/2025, de 18 de agosto, que modifica la convocatoria inicial de ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales registradas los días 11 y 12 de julio de 2025 en distintas zonas de la comunidad autónoma.

Con esta ampliación, el departamento incorpora a la convocatoria a los municipios de Trasmoz, Vera de Moncayo, Villarroya de la Sierra, Bárboles, Pleitas, Figueruelas, Bardallur, Plasencia de Jalón, Rueda de Jalón y Fuentes de Ebro, que se suman a los inicialmente incluidos en la orden publicada durante la primera semana de este mes de agosto.

Así pues, estos diez municipios se unen al plan de ayudas en otras 23 localidades afectadas por la dana como La Almunia de Doña Godina, Calatorao, Tarazona o Ricla y que ya entraron en la convocatoria.

Además, Agricultura ha decidido establecer dos plazos. En los nuevos municipios incorporados, los agricultores y ganaderos dispondrán de plazo hasta el 30 de septiembre de 2025 para presentar su solicitud. En los municipios inicialmente convocados, el plazo se mantiene hasta el 1 de septiembre de 2025.

Estas ayudas se enmarcan en el Decreto aprobado tras las intensas tormentas, que estableció un paquete de medidas urgentes para reparar los daños sufridos en las explotaciones agrícolas y ganaderas con la máxima celeridad y asegurar así la viabilidad de las campañas agrarias afectadas por el temporal.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha subrayado que “la prioridad del departamento es no dejar atrás a ningún agricultor ni ganadero. Ampliamos la convocatoria y los plazos para que todos los afectados puedan acceder a las ayudas, porque sabemos que estas tormentas han golpeado con dureza a muchas comarcas.”

Asimismo, Javier Rincón ha recalcado que estas medidas demuestran la agilidad del ejecutivo autonómico a la hora de reaccionar frente a este tipo de catástrofes: “El campo necesita respuestas rápidas, eficaces y cercanas. Esa es la línea de trabajo que seguimos y seguiremos reforzando desde el Departamento de Agricultura.”

Con esta modificación, el Gobierno de Aragón continúa su labor de refuerzo y apoyo al sector agrario, en un contexto de creciente vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos, y reafirma su compromiso con la resiliencia, la sostenibilidad y el futuro del medio rural aragonés.