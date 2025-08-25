Amazon empieza esta semana las obras en sus nuevos centros de datos en Aragón

El gigante tecnológico Amazon comenzará esta semana a construir sus nuevos centros de datos en Aragón. El levantamiento de los nuevos enclaves y la ampliación de los que ya tienen en funcionamiento desde hace tiempo se empezará a gestar en los próximos días, con los primeros movimientos de tierras en cada uno de los espacios a la vez. Más lento, sin iniciar esta primera actuación por ahora, irá el complejo que la multinacional levantará en La Cartuja, en Zaragoza, ya que cuenta con el permiso para llevar a cabo esos primeros movimientos de tierras, pero no con el plan de reparcelación, indispensable para las obras.

Las ubicaciones de Villanueva de Gállego (con dos emplazamientos), Huesca y El Burgo de Ebro sí empezarán su transformación en las próximas jornadas. Fuentes de Amazon Web Services en España han confirmado a este diario el inicio "inminente" de las actuaciones. La representación nacional de AWS asegura que en el seno de la empresa "todo está listo" para poner en marcha las obras del gigante tecnológico: 15.700 millones de euros de inversión en la próxima década para la construcción de estos centros de datos.

Las mismas fuentes de AWS certifican que el ritmo en todas las ubicaciones, a excepción de en La Cartuja, va a ser el mismo. Puede haber diferencia de días en el arranque o en el desarrollo, pero la intención de Amazon es que las obras avancen a la misma velocidad en las cuatro localizaciones en las que la maquinaria se pondrá en marcha esta misma semana.

Los proyectos

"Directamente ejecutables" considera el Gobierno de Aragón las actuaciones en los centros de datos de Amazon. Villanueva de Gállego 1 ya tiene listo el proyecto de movimiento de tierras y la infraestructura eléctrica, algo que sucede con su "hermano" Villanueva de Gállego 2. El de Huesca, situado en Walqa, pondrá en marcha las mismas dos intervenciones, además de tener listo el proyecto de urbanización ejecutivo. Sí advierte el Ejecutivo autonómico de que hay errores en el proyecto de reparcelación que AWS ha presentado para Walqa, por lo que desde la DGA se insta al gigante tecnológico a subsanar esos fallos antes de que se emita la certificación administrativa.

La ampliación en El Burgo de Ebro también cuenta con permisos para el proyecto de urbanización, el movimiento de tierras y el desarrollo de la infraestructura eléctrica. El propio Gobierno de Aragón matiza que la instalación de las infraestructuras eléctricas de los centros de datos depende de las autorizaciones administrativas en materia de energía que conceda el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia que lidera Mar Vaquero.

No pasa lo mismo con el futuro centro de datos que se levantará en La Cartuja, en la capital aragonesa. Este proyecto no cuenta todavía con el proyecto de reparcelación, que no se ha presentado. Sí fue aprobada inicialmente la reparcelación de los sectores 88-1 y 88-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Cuando se presente el proyecto, AWS podrá obtener el permiso para ejecutar sobre el terreno.

En La Cartuja

El gigante tecnológico es consciente de esta situación y destaca que el proyecto de movimiento de tierras ya está hecho. Falta la entrega de la reparcelación, de la que no precisan plazos. El futuro complejo tecnológico de La Cartuja comenzará a construirse, por lo tanto, más tarde que los otros cuatro polígonos que Amazon Web Services pondrá en marcha en la comunidad.

Desde la tecnológica celebran el inicio "inminente" de los movimientos de tierras en las futuras ubicaciones de sus centros de datos. Sin embargo, insisten en que los plazos que se manejan en un proyecto de tal magnitud son elevados. Fuentes de AWS en España recuerdan que el proyecto que se está desarrollando en Aragón es una iniciativa a diez años, por lo que hasta dentro de una década no se verá el resultado final. "Va todo según lo esperado y el proyecto es una realidad", concretan desde la multinacional afincada en Estados Unidos.

La inversión prevista para los próximos diez años alcanza los 15.700 millones de euros. En los planes de la empresa se contempla la creación de hasta 17.500 puestos de trabajo, muchos de ellos indirectos y participantes en la construcción de los centros de datos. AWS no desglosa el número de empleos creados por cada fase, tampoco en esta primera de movimientos de tierras ni instalación de la infraestructura eléctrica.