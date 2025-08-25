En Aragón han ardido 310 hectáreas de masa forestal en 2025 frente a las 1.500 del pasado año

En Aragón se han quemado este año 310 hectáreas de masa forestal, "que es muy poco" frente a las 1.500 del año pasado, según ha comentado el director gerente de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga), Jorge Escario, quien ha confiado en que la situación "siga igual" y más tras regresar de la participación en el operativo del Gobierno de Aragón para ayudar a sofocar las llamas de los incendios forestales de Castilla y León, que "lo está pasando muy mal".

Jorge Escario ha destacado que el Gobierno de Aragón, a través de Sarga ha podido participar en las labores de extinción de los incendios de la citada comunidad autónoma y también las dos veces anteriores acudieron a Valencia.

"Es verdad que nuestra situación es envidiable y esperemos que la situación siga igual", ha subrayado al reconocer que en otros territorios "la verdad, es que lo están pasando realmente mal".

En declaraciones a los medios de comunicación tras regresar del operativo de lucha contra incendios desplegado en la provincia de León ha explicado que "el poder actuar desde Sarga, en labores de extinción de incendios y de coordinación con el personal de la dirección general, es un orgullo, como empresa y como gobierno".

Ha confiado en que no les tengan que volver a llamar, pero en caso de que les requieran volverán a ir. "Igual que estuvimos en Valencia con motivo de la dana, igual que estuvimos en Galicia el día 14, el día 19 de agosto y ahora de forma continuada, desde el 14 hasta el 25 de agosto, pues lo haremos igual". No obstante, ha apuntado que "parece ser que los incendios empiezan a estar bastante controlados".

Prevención

Sobre la máxima de que los incendios se apagan en invierno, ha dicho que la empresa pública Sarga hace labores de prevención y extinción y en ambos casos se trabaja con la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno autonómico.

Sarga tiene 124 contratos con el Gobierno de Aragón y uno es la prevención y la extinción de incendios. Cuando están fuera del periodo de activación, tienen unos contratos firmados con el Gobierno de Aragón que supervisa la Dirección General de Gestión Forestal y es cuando acometen todas esas labores preventivas, de clareo y de preparación del monte.

"Es cierto que se dice que los incendios se apagan en invierno precisamente por el trabajo que se hace. Pero también, no es menos cierto que intervenimos solamente en el 2% de la masa arbórea aragonesa. Por tanto, no solamente es las labores de extinción, sino un cúmulo de características para que los incendios sean más o menos virulentos", ha concluido.