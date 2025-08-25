Blackstone invertirá 11.805 millones de euros en Calatorao para sus ocho centros de datos

El proyecto para la construcción de ocho centros de datos de Blackstone en Calatorao da un nuevo paso adelante con la aprobación inicial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por la mercantil Calanza Inmuebles SL. La compañía invertirá 11.805 millones de euros en dos fases, tanto en la construcción de los ocho centros de datos y la urbanización de todo el entorno, como en una fase posterior, que supondrá la ampliación de la primera fase y donde se podrían implantar usos logísticos.

El PIGA recoge también que la inversión de Blackstone en Calatorao dejará unos ingresos de unos 127 millones de euros en las distintas administraciones por la recaudación de impuestos. Está previsto que las obras empiecen en el segundo trimestre de 2026.

Según reza la documentación que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Aragón, el proyecto afectará a una superficie de 223 hectáreas, todas en el término municipal de Calatorao, incluyendo suelo institucional de titularidad municipal que se recalificará para uso público e infraestructuras socailes, a la que se suma otra área para ejecutar las conexiones exteriores y que afecta, también, a los términos municipales de Alfamén y La Almunia de Doña Godina.

Según confirma el PIGA, el desarrollo de los ocho centros de datos se realizará en la margen derecha de la autovía A-2, limitando al norte con la propia carretera, a lo largo de 3,5 kilómetros. La instalación contará con dos accesos, uno al noroeste, a través del camino de Alfamén, y otro en el extremo sureste, por una glorieta de la A-2.

La documentación presentada en el PIGA recoge las infraestructuras que serán necesarias para lanzar el proyecto en los próximos once años, como las infraestructuras eléctricas de alta y media tensión, las infraestructuras para el abastecimiento de agua, las infraestructuras de saneamiento, de drenaje; la urbanización interior del sector del Campus Data Center, incluyendo los viarios y los accesos; y, finalmente, los ocho edificios de clos centros de datos, así como los edificios auxiliares necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento, como los de seguridad, almacenamiento y bombeo de agua contra incendios.

Según recoge el PIGA, la ejecución del Proyecto Rhodes está prevista en dos fases. La primera desarrollará en paralelo la urbanización del campus de centros de datos, con la urbanización interior y las conexiones exteriores, y la ejecución del proyecto del PIGA. Y en una segunda fase, que no forma parte del presente PIGA, que supondría la ampliación de esta primera fase y en la que podrían implantarse usos logísticos y otros compatibles a los de la primera fase. Para ella se estima un plazo de 7 años, aunque el PIGA no recoge el inicio de estos trabajos.

Finalmente, el informe de sotenibilidad económica y el Estudio económico y financiero presentado por la compañía promotora, la inversión total del PIGA asciende a 11.728 millones de euros que se ejecutarán en dos fases durante 11 años, desde el segundo trimestre de 2026 hasta el año 2035.