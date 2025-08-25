El Colegio de Odontólogos de Aragón y la AECC se unen en la lucha contra el cáncer oral

El Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón colabora un año más con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en el marco del X Congreso de Personas con Cáncer y Familiares de Aragón, que se celebrará el 14 y 15 de noviembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

El convenio lo han firmado el presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, Jaime Alfonso Maza, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, José María Arnal Alonso. A través del mismo, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón aúna fuerzas con la AECC en la lucha contra el cáncer.

Para el presidente de la institución colegial, Jaime Alfonso Maza, "a través de este convenio se refuerza el compromiso del Colegio con la promoción de la salud, el acompañamiento de pacientes con cáncer y sus familias y el trabajo en conjunto con entidades que comparten este propósito". El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón colabora con la AECC en Aragón en la celebración de este congreso desde la primera edición, en alguna de estas citas, impartiendo talleres sobre oncología y salud bucodental.

El cáncer oral es una enfermedad con alta mortalidad, en parte debido a su diagnóstico tardío, ya que el 75% de estos tumores son detectados en etapas avanzadas. Por este motivo, Jaime Alfonso Maza recuerda que el "dentista es fundamental en el diagnóstico del cáncer oral y tiene un papel clave antes, durante y después de cualquier tratamiento oncológico, ya que puede ayudar a mitigar los efectos secundarios que la quimioterapia y la radioterapia provocan en el estado bucodental de los pacientes".

De ahí la importancia de que la población acuda una vez al año a revisión odontológica o siempre que aprecie una anomalía en la cavidad oral, ya que el dentista podrá diagnosticar si esa lesión puede resultar maligna. Cada año, el cáncer oral causa en torno a 1.500 muertes, si se detectara a tiempo, la tasa de supervivencia podría elevarse al 90%.