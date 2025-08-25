El Gobierno de Aragón alquilará puertas antiokupas para sus viviendas públicas

El Gobierno de Aragón quiere blindar sus viviendas públicas. El Ejecutivo autonómico, a través de la empresa Suelo y Vivienda de Aragón, ha sacado a licitación un contrato en el que busca a una empresa que le alquile puertas antiokupas, rejas y pantallas para ventanas o servicios de cambios de cerradura y sustitución de puertas. La DGA quiere proteger así el parque público de vivienda que ya posee el Ejecutivo autonómico durante al menos un año, con opción de prorrogar el contrato otro ejercicio más.

Hasta 105 euros al mes por puerta antiokupa está dispuesto a pagar el Gobierno de Aragón en un contrato que también contempla el alquiler mensual de rejas y pantallas para ventanas por 70 euros al mes y también para evitar la okupación. El contrato publicado por Suelo y Vivienda regula los trabajos de retirada de las puertas viejas y la colocación de estas nuevas entradas con seguridad. El traslado de las primeras se pagaría a 80 euros por movimiento.

La licitación publicada por el Ejecutivo autonómico también contempla las acciones posteriores a la instalación de las nuevas puertas y retirada de las anteriores. Si una de ellas se vandaliza o no se puede devolver a la empresa adjudicataria, Suelo y Vivienda pagaría 270 euros, 130 euros en el caso de las verjas y pantallas. Los servicios express o en fechas festivas se podrían pagar hasta a 195 euros por actuación. Las cerraduras también están contempladas en esta iniciativa: 120 euros por descerrajar una puerta antiokupa, 100 euros por cambiar la cerradura de la entrada anterior y hasta 150 euros por sustituir las llaves por pérdidas.

La justificación

Suelo y Vivienda de Aragón recuerda que tiene encomendada la gestión del alquiler social de la DGA y que una de las responsabilidades asociadas es "la realización del seguimiento de conservación de las viviendas" y "las actuaciones necesarias" para que los pisos se encuentren en buen estado. Así se justifica un contrato que considera "precisa la colocación de elementos de protección de las viviendas durante el tiempo en el que estas se encuentran deshabitadas". Con esta medida, la DGA pretende "evitar posibles ocupaciones de las mismas que hagan imposible su adjudicación a los beneficiarios de la Bolsa de Alquiler Social".

Las puertas que quiere el Gobierno de Aragón que se utilicen para este cometido serán de acero, sin bombín visible o con un sistema que evite el acceso directo a su cerradura. La entrada quedará en el exterior y debe permitir el acceso a la vivienda durante todo el tiempo en el que esté instalada. También hay preferencia para el color: marrón, "pintadas al esmalte y presentando en todo caso un correcto aspecto estético". Unas condiciones que se repiten también para las pantallas, a las que se les exige permitir "la entrada de luz y ventilación" y contar con elementos de refuerzo que proporcionen "robustez y resistencia". En el caso de las rejas, los barrotes tendrán que ser extensibles y de acero.

Un contrato de hasta 91.000 euros

El presupuesto que Suelo y Vivienda de Aragón está dispuesta a destinar para esta operación podría alcanzar los 91.000 euros. La propia licitación aclara que el valor es "estimado", ya que dependerá del numero de casas que necesiten la intervención de retirada de puertas y puesta de nuevas con seguridad. En una lista adjuntada en el texto, la DGA detalla que hay 650 viviendas dentro de la Bolsa de Alquiler Social, también con "fines meramente informativos". En esa distribución, 466 viviendas se encuentran en la provincia de Zaragoza (269 en la capital), 104 en Teruel y 80 en Huesca.

El precio será el único criterio de valoración para las empresas que se presenten, recibiendo más puntos la firma que ofrezca un coste más competitivo. La empresa adjudicataria deberá cumplir el contrato durante un año, aunque prorrogable por otro más.

Las empresas interesadas en hacerse con el contrato pueden presentar sus ofertas hasta el 1 de septiembre. Entre los compromisos que asumirá la firma adjudicataria destacan el "extremar los cuidados para no dañar el inmueble o las zonas comunes". Suelo y Vivienda exige que el edificio intervenido quede "en perfectas condiciones" y, en caso de sufrir algún deterioro, deberá "repararse cualquier daño". El adjudicatario deberá cumplir con todos los requerimientos, asistir a las reuniones convocadas por la DGA, facilitar información al Ejecutivo autonómico y preparar equipos humanos y materiales que puedan satisfacer las tareas encomendadas en tiempo y forma. La adjudicataria deberá adjuntar una memoria de cada intervención que se realice, con fotografías de los elementos retirados y colocados.