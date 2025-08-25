Los embalses del Ebro, al 62% de su capacidad tras perder un 2,4% de agua esta semana

La reserva de agua embalsada supera el promedio de los últimos cinco años

Un embalse de Aragón, en una imagen de archivo.

Los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 61,9 % de su capacidad, con 4.828 hectómetros cúbicos de los 7.800 que pueden albergar en su totalidad, tras perder un 2,4 % en la última semana, según los datos difundidos este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El año pasado esta misma semana la situación era de 4.382 hectómetros cúbicos, correspondientes al 56,2% de la capacidad total, mientras que el promedio de los últimos cinco años (2020-2024) se sitúa en el 54,4%, con 4.245 hectómetros cúbicos.

La reserva de agua embalsada supera por tanto el promedio de los últimos cinco años, y se encuentra por encima de la cifra del pasado año y del mínimo del último lustro, registrado en 2023, con 3.183 hectómetros cúbicos y el 41 % de la capacidad total.

En la margen derecha de la cuenca, el volumen de los embalses se sitúa en el 66%, con 445 hectómetros cúbicos, aunque se encuentra por encima de la cifra registrada el pasado año en la misma semana, que fue de 245 hm³ y el 36% de la capacidad.

El agua almacenada supera el promedio de los últimos cinco años, que se sitúa en 339 hm³ y en el 50 % de la capacidad, así como el mínimo del último quinquenio, que se registró en 2024.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.638 GWh, lo que representa el 58 % de la capacidad máxima de la cuenca, dos puntos por debajo de la semana anterior.

