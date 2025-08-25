El Gobierno de Aragón cita a las entidades sociales ante la llegada de los menores migrantes

En medio de una gran incertidumbre, a pocos días de que llegue la fecha que se trasladó desde el Ministerio de Infancia para comenzar el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta y Melilla, el 28 de agosto, en Aragón el Ejecutivo autonómico sigue sin concretar cuáles son los recursos disponibles para acoger a los 251 menores que se estima que llegarán a la comunidad autónoma. Tampoco desde el ministerio se confirma esta cifra, y sobre los plazos la acogida en Aragón de decenas de migrantes, se remite a los decretos ya publicados.

Según ha confirmado este diario, este martes a mediodía la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Aragón ha convocado a las entidades sociales que se encargan de la acogida en la comunida autónoma para intentar concretar cuáles son los recursos disponibles. De momento, no ha trascendido la disponibilidad de plazas ni cuáles van a ser los recursos habilitados por la comunidad autónoma para organizar estas llegadas.

Fuentes del Ministerio de Infancia del Gobierno de España señalan a EL PERIÓDICO que "el día 28 estará todo dispuesto legalmente para que comiencen los traslados, tal y como anunció la ministra". Pero desde la consejería de Bienestar Social denuncian que están "igual que hace tres meses" y han venido reclamando más información sobre el perfil de los menores que llegarán a Aragón, sus necesidades y las fechas en las que se producirán las llegadas. En cualquier caso, señalan, los recursos disponibles "están saturados" e insisten en que "se tendrán que crear unas 250 plazas 'ex novo".

Este martes, la consejería acoge una segunda reunión con las entidades sociales que se encargan de la atención de menores en la comunidad, como Accem, la Fundación Cepaim, Apip-Acam, YMCA, Cruz Roja y la fundación San Ezequiel Moreno. Después de la cita celebrada a la pasada semana, en esta, los responsables de la consejería que dirige Carmen Susín esperan recopilar información sobre los recursos disponibles de las distintas entidades.

En el departamento insisten en que el Gobierno de Aragón continúa con las "104 plazas estructurales concertadas sobre ocupadas" y recalcan que "el margen de actuación es pequeño". "Habrá que crear plazas nuevas sí o sí, pero no sabemos cómo se van a financiar", recuerdan estas mismas fuentes. Por otro lado, desde el Gobierno de Aragón no concretan si se han producido reuniones con ayuntamientos y comarcas en busca, precisamente, de alojamientos disponibles.

Desde algunas de las organizaciones que se deben encargar de la acogida a los menores exponen las dificultades para encontrar alojamientos que expandan los espacios de acogida.

En concreto, desde la fundación Cepaim, su responsable en Aragón Pilar Bernadó señaló que la entidad "no tiene inmuebles propios disponibles" y señala las "dificultades del mercado inmobiliario en Aragón" como uno de los impedimentos para dar respuesta a esta crisis migratoria. Asimismo, Bernadó expresó sus dudas de que los primeros traslados se produzcan esta semana, cuando "no se sabe nada todavía".

Desde Cruz Roja recordaron que, en su caso, no cuentan con recursos específicos para acoger a menores migrantes no acompañados, el caso de los que vendrán a la comunidad en las próximas semanas o meses.

El reparto que define el decreto de capacidad ordinaria

Este martes, está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el decreto por el que se regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas, es decir, el número de plazas de acogida con las que debe contar cada comunidad, un dato clave para cifrar después el número de migrantes que deberá atender cada territorio.

Para el cómputo de los traslados se tendrán en cuenta parámetros como población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). En julio, con datos preliminares que no tenían en cuenta el millar de menores solicitantes de asilo de los que tiene que hacerse cargo el Estado, el Gobierno calculaba que las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571.

Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49. Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número de chicos que en anteriores campañas de acogida. Una vez consumados los traslados, Cataluña será la comunidad con mayor número de jóvenes en su sistema.

La reubicación de menores lleva aparejada una financiación asociada de 100 millones de euros para este año, y una financiación extraordinaria para las comunidades sobretensionadas, como Aragón, aún por definir. El Ministerio de Juventud e Infancia sufragará todos los traslados de las personas menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses.